Nintendo Switch : ce jeu Mario est jouable gratuitement, mais pas pour longtemps

Vous cherchez une nouvelle aventure à découvrir depuis votre canapé après Star Wars Knights of the Old Republic, qui avait été offert en mai ? Du 8 au 14 juillet 2024, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est disponible gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online. C’est l’occasion parfaite pour explorer ce jeu unique, plein d’humour et de stratégie, sans dépenser un sou.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est gratuit sur Nintendo Switch

Les critiques ont largement salué le premier opus, Kingdom Battle, pour son innovation et son humour rafraîchissant (85/100 sur Metacritic). Ils ont apprécié la profondeur stratégique du jeu, qui, malgré son apparente simplicité, offrait une certaine complexité tactique. Le jeu a été applaudi pour sa capacité à combiner des éléments de gameplay familiers avec des mécaniques de combat innovantes.

Cinq ans plus tard en 2022, Ubisoft a donc remis le couvert avec Sparks of Hope (78/100 sur Metacritic). Cette suite a pris le parti de repousser les limites du premier opus en introduisant de nouvelles mécaniques et en étendant l’univers de jeu à une aventure intergalactique. L’objectif étant de capitaliser sur le succès du premier jeu tout en offrant quelque chose de nouveau.

Si Sparks of Hope a été bien accueilli par une partie du public, les critiques ont été plus partagées. Le jeu a été apprécié pour ses visuels améliorés et son humour déjanté, mais certains ont estimé que ses nouvelles mécaniques étaient moins abouties. Le choix d’une plus grande liberté de mouvement sur le champ de bataille, bien que bienvenue, a parfois été critiqué pour nuire à la fluidité et à la cohérence stratégique.

Mais quand c’est gratuit, c’est gratuit ! Il suffit pour cela d’être abonné au Nintendo Switch Online et d’en profiter du 8 au 14 juillet 2024 (à 23 h 59). Rappelons aussi qu’au prix fort, le titre d’ubisoft est tout de même proposé à 59,99 €.