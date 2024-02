Le Kit Starlink est à -50% pour une durée limitée chez ce célèbre revendeur ! Ne passez pas à côté de cette bonne affaire

Profitez de la promotion sur le kit Starlink

Le Starlink d’Elon Musk a fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce. Mais force est de constater que la promesse du propriétaire de Space X et Tesla a su convaincre de nombreux utilisateurs au fil des années. Pour rappel, cette technologie permet d’avoir accès à l’Internet haut débit grâce à un vaste réseau de satellites. Dans tous les cas, il ne faut pas seulement souscrire à un abonnement, il faut aussi se procurer une antenne adéquate. Justement, la Fnac, tout comme Darty propose en ce moment le kit Starlink Standard à moitié prix. Ce dernier se trouve actuellement au tarif de 224,99 €, contre 449,99 €, le reste de l’année. En résumé, si vous hésitez à utiliser ce réseau, c’est le moment ou jamais de se lancer.

Que contient le kit Standard Starlink ?

Pour rappel, le système Starlink est destiné aux utilisateurs ne pouvant avoir accès à l’Internet en haut débit ni même à une connexion 5G. En résumé, c’est la solution parfaite pour toutes les personnes se trouvant dans ce cas de figure. Normalement, cette dernière est accessible de partout. Cependant, cette technologie a un coût. En effet, il faut débourser au moins 40 euros pour accéder à l’abonnement le plus basique. De même, il faut également dépenser 449,99 euros pour obtenir l’antenne. C’est pourquoi cette promotion sur le Kit Standard qui fait baisser le prix à 224,99 euros est une aubaine pour de nombreuses personnes.



Plus dans le détail, ce dernier contient une parabole (et sa base), ainsi qu’un routeur, un câble secteur et un autre Starlink. Ensuite, une fois l’ensemble mis en place, il va falloir télécharger l’application. Avec cette dernière, vous allez pouvoir directement souscrire à un abonnement adapté à votre zone géographique. De plus, elle va vous permettre de trouver la meilleure position possible pour votre antenne. Enfin, l’installation est dans l’ensemble très simple et vous ne devriez pas rencontrer de problème de ce côté-ci.