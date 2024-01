Amazon casse le prix le l’iPhone de 13, ne ratez surtout pas cette bonne affaire

Actuellement, il est possible de profiter d’une remise de 100 euros sur l’iPhone 13 en 128 Go sur Amazon. Cette réduction permet de faire passer son tarif de 749 à 649 euros pour les soldes d’hiver. Cela représente une baisse de prix d’un peu plus de 10 %. Si vous avez envie de vous procurer un nouveau smartphone Apple, c’est le moment de faire une bonne affaire. Dernière précision, cette offre est uniquement sur les iPhone 13 de la couleur “Bleu” et “Minuit”.

📱 Pourquoi acheter l’iPhone 13 en 2024 ?

Même si l’iPhone 13 n’est clairement pas aussi performant qu’un iPhone 15 ou 14, il reste toujours un excellent smartphone premium. En effet, il embarque une excellente dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces. La qualité d’affichage est superbe, même si l’on regrette un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz. D’autre part, il dispose de la puce A15 Bionic (CPU 6 coeurs et GPU 4 coeurs) qui offre de très bonnes performances. D’ailleurs, on retrouve la même sur l’iPhone 14.

Pour la partie photo, il embarque un module composé de 2 capteurs principaux de 12 Mpx. Il s’agit évidemment d’un grand angle et d’un ultra grand angle. Pour le coup, les clichés comme les vidéos (jusqu’à 4K en 60 ips) sont d’une grande qualité. Pour finir, il possède une batterie de 3240 mAh. Sur le papier, cela peut sembler léger, mais à la pratique l’autonomie se révèle excellente. En effet, il est possible d’aisément passer 2 journées sans avoir à le recharger.

En résumé, il n’a pas grand-chose à envier aux modèles les plus récents. Enfin, pour rappel, cette promotion de 100 euros est uniquement valable pour les coloris “Bleu” et “Minuit” en version 128 Go. Pour les intéressés,l’iPhone 14 profite également d’une remise de 100 euros sur Amazon.

