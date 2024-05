Star Wars : une nouvelle série déjà acclamée sort sur Disney+ ce 4 mai

Une nouvelle série Star Wars est disponible sur Disney+ à l’occasion du 4 mai, journée célébrant la saga chaque année. Star Wars : Tales Of The Empire fait déjà l’unanimité auprès des critiques.

Le 4 mai est un moment bien particulier pour les fans de Star Wars. Il s’agit de LA journée consacrée à la saga culte. Cela est dû à l’une des phrases mythiques que tous les amoureux de Star Wars connaissent et détournée pour l’occasion en « may the 4th be with you ».

De multiples événements liés à Star Wars se déroulent dans le monde entier pour fêter cela. Disney+ y va aussi de son petit cadeau aux fans en lançant dès ce 4 mai, une nouvelle série d’animation nommée Star Wars : Tales Of The Empire.

La série d’animation Star Wars Tales Of The Empire disponible sur Disney+

Si vous êtes fan de Star Wars et que vous ne comptez pas sortir de chez vous aujourd’hui, Disney+ vous donne une très bonne raison de rester devant la TV (ou tout autre écran connecté). La plateforme vient de publier la série d’animation Star Wars : Tales Of The Empire.

Le show de six épisodes, tous disponibles dès aujourd’hui, vous embarque dans un voyage au sein du terrible Empire Galactique. « Après avoir tout perdu, la jeune Morgane Elsbeth s’apprête à emprunter la voie de la vengeance dans un monde impérial en pleine expansion tandis que l’ancienne Jedi Barriss Offee entreprend ce qu’elle peut pour survivre dans une galaxie en pleine mutation. De leurs choix dépendront leur destin… », indique le synopsis de Star Wars : Tales Of The Empire.

Notez qu’il s’agit du second opus de la saga « Tales » entamée en 2022 avec Star Wars : Tales of the Jedi. On retrouve donc la direction artistique marquée de la série qui avait fait sensation à l’époque, en témoigne son score de 93 % de la part du public sur Rotten Tomatoes.

Star Wars : Tales of the Empire pourrait aussi combler les fans, puisque la presse lui attribue pour le moment un score de 86 %. Rappelons que Dave Filoni, créateur de Tales of the Jedi est aussi à l’origine de cette nouvelle production. Il s’agit également du réalisateur de The Mandalorian et d’Ahsoka. La nouveauté phare de Disney+ en mai devrait rassembler de nombreux fans dès ce week-end.