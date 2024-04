Tales of the Empire : voici le trailer et la date de sortie de la nouvelle série Star Wars

Star Wars va bientôt reprendre ses droits sur Disney+. La série Tales of the Empire fera irruption le 4 mai prochain sur la plateforme de SVOD. Celle-ci succèdera à Tales of the Jedi et se focalisera sur deux femmes qui basculent du côte obscur de la Force.

Il y a deux ans, Disney+ publiait la série d’animation Star Wars: Tales of the Jedi. Comme son nom l’indique, ce programme se focalise sur les Jedi. On y découvre l’origine d’Ahsoka Tano et le basculement progressif du comte Dooku du côté obscur de la Force. La série anthologique va bientôt reprendre de plus belle sous un autre nom : Tales of the Empire. Disney vient tout juste de dévoiler sa bande-annonce pour nous mettre l’eau à la bouche.

Il ne reste plus longtemps à patienter puisque les six épisodes seront publiés le 4 mai prochain. De quoi fêter dignement la journée Star Wars qui se déroulera justement ce jour-là. Outre le trailer, Disney a révélé des informations précieuses sur l’intrigue et les personnages de Tales of the Empire. La série nous emmènera dans les dédales de l’Empire Galactique à travers les points de vue de deux personnages aux destins bien différents.

Tales of the Empire explorera la jeunesse de Morgan Elsbeth

Nous suivrons notamment la jeune Morgan Elsbeth, personnage bien connu des fans de The Mandalorian et d’Ahsoka. Après le massacre de son peuple, la Sœur de la Nuit “naviguera dans un monde impérial en pleine expansion vers la voie de la vengeance”, indique le synopsis. En parallèle, le programme s’attardera sur l’ancienne Jedi Barriss Offee qui “fait ce qu’elle peut pour survivre dans une galaxie en perpétuelle évolution”.

Les choix que feront ces deux personnages façonneront leur destin. On devrait ainsi découvrir pourquoi Morgan a rejoint l’Empire sous le commandement de Thrawn. L’autre arc nous racontera la destinée de l’ancienne Jedi Barriss qui fut jadis amie avec Ahsoka avant de la trahir. Survivante de l’Ordre 66, elle sera recrutée par les inquisiteurs pour chasser les Jedi survivants dans la galaxie.

Ce nouveau programme viendra ainsi enrichir la liste déjà interminable de contenus Star Wars. On s’attend à quelques révélations notables comme dans Tales of the Jedi. Pour rappel, la série avait notamment dévoilé le sort tragique de Yaddle après La Menace fantôme. Tales of the Empire est chapeauté par Dave Filoni. Des antagonistes mythiques seront mis en scène à l’instar du Général Grievous, de Thrawn et du Grand Inquisiteur.