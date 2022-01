Le Livre de Boba Fett vs The Mandalorian : quelles différences entre les deux séries Disney+ ?

Boba Fett et Mando (Crédits : Disney)

Le Livre de Boba Fett est la seconde série Star Wars en prises de vue réelles qui débarque sur Disney+. Et l’attente est énorme après le succès foudroyant des deux premières saisons de The Mandalorian ponctuées par un final légendaire. Un programme qui a notamment permis de réintroduire le personnage culte de Boba Fett. Alors que tout le monde pensait qu’il avait été dévoré par le Sarlacc dans l’épisode VI, le fils de Jango a bel et bien réussi à s’en sortir.

Et le chasseur de primes s’est désormais attribué le titre de maître de la pègre sur Tatooine après avoir éliminé Bib Fortuna. Sauf que la tâche s’annonce compliquée, comme nous avons pu le constater dans l’épisode 1, réalisé par Robert Rodriguez. Justement, ce dernier vient de faire des confidences au sujet de son approche cinématographique de la série.

Le Livre de Boba Fett : quelles différences avec The Mandalorian ?

Interrogé par TV Insider, il confie qu’il a tout fait pour ne pas imposer son esthétique à la franchise galactique. « Je voulais que Boba ait sa propre langue. Je ne voulais pas que les gens pensent ‘Oh, c’est la patte de Robert.’ » Le réalisateur souhaitait surtout que ce soit le personnage de Boba qui imprègne l’atmosphère générale de la série. Et de confier qu’il avait fait en sorte de filmer les scènes différemment que dans The Mandalorian, en insufflant « un type d’action, de mouvement, d’attitude et de point de vue différents ». Pour rappel, Rodriguez avait réalisé le chapitre 14 de la saison 2 de la série mandalorienne où Boba Fett fait notamment son apparition.

Globalement, Le livre de Boba Fett et The Mandalorian sont faits de la même étoffe. Mais le chasseur de primes iconique est « un personnage différent » plongé dans une « histoire plus souterraine », souligne le cinéaste. On peut citer également d’autres différences marquées entre The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Ming-Na Wen, l’interprète de Fennec Shand, avait notamment pointé que Din Djarin était un personnage plutôt taiseux et solitaire, ne pouvant d’ailleurs pas échanger verbalement avec son acolyte Grogu.

Dans le spin-off, Boba et Fennec forment un duo plus bavard, la seconde citée n’hésitant par exemple pas à conseiller le premier sur sa manière de gouverner. Par ailleurs, le Livre de Boba Fett sera plus orienté « thriller », The Mandalorian ayant plutôt une atmosphère « western ».

Source : TV Insider