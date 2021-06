Le Livre de Boba Fett : Fennec Shand révèle les différences avec The Mandalorian

Ming-Na Wen, interprète de Fennec Shand dans les séries Star Wars Le Livre de Boba Fett et The Mandalorian, explique en quoi les deux programmes diffèrent l’un de l’autre.

Le Livre de Boba Fett, nouvelle série Star Wars à venir sur Disney+ en fin d’année, a le même placement chronologique dans la saga que The Mandalorian. Les deux séries devraient être étroitement liées, avec notamment une possible apparition de Din Djarin dans Le Livre de Boba Fett. Cela étant, on peut se demander quels éléments vont différencier Le Livre de Boba Fett et The Mandalorian. En effet, les deux programmes, en plus de leur placement temporel, présentent sur le papier de grandes similitudes. Ming-Na-Wen, actrice interprète de Fennec Shand, a dévoilé quelques indices à ce sujet.

Fennec Shand et Boba Fett dans The Mandalorian. Crédit : Lucasfilm/Disney+

Le Livre de Boba Fett, qui pourrait s’étendre sur plusieurs saisons, devrait arriver d’ici fin 2021 sur Disney+. Après son teasing à la fin de la saison 2 de The Mandalorian, la série est très attendue. Alors que la Saison 3 de The Mandalorian n’est pas prévue pour tout de suite, Le Livre de Boba Fett aura la lourde tâche de faire patienter les fans de Din Djarin et Grogu.

Il est pour l’instant difficile de savoir à quoi s’attendre. Mais l’actrice interprète de Fennec Shand, Ming-Na Wen, en a dit un peu plus sur ce qui nous attend. Pour rappel, le chapitre 14 de The Mandalorian nous a appris que Boba a sauvé la vie de Fennec. Cette dernière est depuis devenue l’acolyte de Boba. Fennec Shand devrait donc avoir un rôle important dans la série. D’autant plus que Lucasfilm semble capitaliser sur ce personnage suite à son apparition dans The Mandalorian, puis The Bad Batch, nouvelle série d’animation qui fait suite à The Clone Wars.

Le Livre de Boba Fett : nombreuses similitudes avec The Mandalorian, mais un ton et une atmosphère différents ?

L’actrice a confirmé qu’il y aura des similitudes entre les deux séries. Après tout, Le Livre de Boba Fett est considéré comme un spin-off de The Mandalorian. L’actrice a également confié que le duo Boba-Fennec devrait donner une saveur particulière à la série. « Il y aura probablement des similitudes. Au niveau du ton, vous savez, Mando est vraiment solitaire à l’exception de sa relation avec Grogu. Donc la dynamique qu’il y aura maintenant entre Boba et Fennec sera différente. Je pense que cela crée déjà une qualité différente pour la série » a déclaré Ming-Na Wen à comicbook.com.

La relation entre Fennec et Boba promet d’être très différente de celle entre Din Djarin et Grogu. En effet, le fait que Grogu soit un « enfant », et ne puisse pas communiquer verbalement avec Din donne une particularité à ce duo. Les choses vont être différentes avec Boba Fett et Fennec Shand, ce qui devrait amener des différences intéressantes dans la dynamique et le développement des personnages.

La série devrait également proposer une ambiance plus « thriller », qui va contraster avec l’atmosphère très « western » de The Mandalorian. Malgré cela, les deux séries devraient être largement connectées, avec de nombreux éléments en commun, notamment au niveau des personnages. Quoi qu’il en soit, la série devrait permettre de faire patienter en attendant la saison 3 de The Mandalorian sur Disney+.

Source : screenrant.com