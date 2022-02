Le MacBook Pro 13 pouces arrive. Que sait-on d’ores et déjà ?

Signe potentiel de nouveaux modèles de Mac à l’horizon, un trio de Mac est apparu dans les dossiers réglementaires de la CEE le 14 février. Il a également été rapporté que les fournisseurs d’Apple ont payé du personnel pour sauter les vacances du Nouvel An lunaire chinois afin de maintenir la production et de respecter les délais. On suspecte que ce serait pour préparer le lancement du nouveau modèle Macbook Pro.

L’actuel MacBook Pro 13 pouces – Crédits : Apple

Apple a actualisé pour la dernière fois le MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme en novembre 2020 lors du lancement des premiers Mac M1. Il est sorti aux côtés du MacBook Air et du Mac mini ‌M1‌, et les trois gammes de produits doivent être mises à jour. Ils font partie intégrante de toutes ces choses qu’Apple devrait nous réserver pour 2022.

Pas de changements majeurs

Un rapport fuité datant de février indique que le nouveau MacBook n’obtiendra pas de changement de conception par rapport à la version M1 actuelle et ne suivra pas les traces du MacBook Pro (2021). Cela ne signifie pas d’encoche, pas de nouveaux châssis et une barre tactile.

Apple devrait utiliser la puce ‌M2‌ dans le MacBook Pro 13 pouces

Alors que le style externe restera apparemment le même, les composants internes seront différents, l’utilisation de la puce M2 au lieu du M1 étant la principale mise à niveau. La M2 est considérée comme une amélioration par rapport à la M1, avec le même nombre de cœurs de processeur, mais à des vitesses d’horloge plus élevées, ainsi qu’une augmentation du nombre de cœurs GPU.

Aussi, le nouveau MacBook Pro devrait être moins cher que le MacBook Pro actuel et devrait tomber dans une fourchette de prix similaire à celle de son prédécesseur M1.

Bien que la société n’ait pas encore confirmé cela, des rumeurs indiquent qu’Apple organisera son premier événement cette année le 8 mars. Lors de ce prochain événement printanier, le géant de la technologie devrait lancer l’iPhone SE de nouvelle génération avec prise en charge de la connectivité 5G.

Source : Macrumors