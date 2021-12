Que nous réserve Apple pour 2022 ?

Faisons quelques suppositions éclairées sur ce qui nous attend avec Apple en 2022.

Les 12 derniers mois ont été dynamiques pour Apple, mais nous commençons déjà à entrevoir les contours de l’année à venir.

MacBook Air et MacBook Pro

2022 sera l’opportunité pour Apple de passer a la puce M2 après le succès incontestable de la M1 et M1 Max, fabriquée par Apple eux-mêmes. Les rumeurs parlent d’un design s’écartant de l’épaississement progressif de l’enveloppe du MacBook Air pour un design plat. Le nouveau MacBook Air est attendu pour mi-2022.

Avec le modèle Pro, il semble qu’Apple n’abandonne pas les processeurs Intel tout de suite. En effet, il serait question d’au moins un modèle de MacBook Pro avec un processeur Intel Xeon Scalable prévu avant de terminer la transition vers Apple Silicon.

Mac mini and Mac Pro

Apple prévoirait un nouveau Mac Pro dont la taille serait réduite de moitié par rapport au modèle actuel. Selon les rumeurs, le nouveau Mac Pro serait proposé dans des configurations de 20 ou 40 cœurs de calcul, composées de 16 ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs à haute efficacité. Les options GPU incluraient des options 64 cœurs et 128 cœurs. Un Mac mini Pro serait également en projet pour 2022, mais les informations sont encore trop manquantes pour s’avancer sur le sujet.

iMac

Apple devrait lancer un nouvel iMac 27 pouces alimenté par Apple Silicon en 2022. Le nouvel iMac comportera probablement une puce Apple Silicon haut de gamme. Il est semblerait aussi que l’écran miniLED et la technologie Promotion devraient être intégrés au iMac pour la première fois.

iPad Pro

Ce que l’on sait de la prochaine tablette Apple et qu’elle sera vraisemblablement compatible avec les 5G devrait lui aussi être doté de la Puce M2. Nous nous attendons à un écran OLED double couche pour une luminosité d’affichage plus élevée et une meilleure durabilité. Comme prévu, Apple utilisera un écran LTPO prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’Apple iPad Pro 2022 présenterait un cadre plus fin et la fameuse encoche qui fait polémique.

iPhone SE3

La première sortie iPhone que nous attendons en 2022 est un iPhone SE de troisième génération. Cet iPhone SE 3 devrait être similaire à l’iPhone SE actuel, mais avec l’ajout d’une puce A15 et d’une connectivité 5G. Nous devrions le voir arriver en magasin dans la première partie de l’année.

iPhone 14

Les rumeurs annoncent que l’iPhone 14 présentera un design similaire à celui de l’iPhone 4 ainsi que des améliorations globales et tout particulièrement concernant les appareils photo. Sa sortie, attendue autour de septembre 2022 nous laisse encore du temps pour glaner fuites et informations.

Accessoires

Apple Watch Series 8 devrait inclure la captation de la température corporelle, les AirPods Pro 2 devraient être plus compacts et bien entendu le casque AR/VR qui fait parler depuis si longtemps.

