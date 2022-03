Le musée de rétro-gaming de Marioupol n’est plus

À Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, les bombardements ont annihilé un musée consacré aux anciens ordinateurs et aux consoles de jeu. L’information a été rendue publique par Dimitry Cherepanov ce 21 mars sur la page Facebook de l’établissement appelé Club 8-bit. Les destructions civiles s’accumulent dans la ville, et cette triste nouvelle vient peut de temps après celle de la destruction du théâtre de Marioupol.

Image du Club 8-bit avant sa destruction – Crédits : Club 8-bit

Selon Dimitry, qui est à la fois collectionneur et propriétaire du musée, l’exposition comprenait plus d’un demi-millier d’ordinateurs, de consoles et d’autres appareils comme des jeux d’arcade. « J’appelle en plaisantant ce musée, une maison de retraite pour ordinateurs âgés » disait Dmitry en 2019.

15 ans d’une vie rasés par un obus

Malheureusement, cette « maison de retraite », n’est plus. Parmi ses habitants, on trouvait un Apple IIc, une Atari 400 et leur cousin soviétiques, les ZX spectrum systems, populaires en URSS durant les années 80. Dimitry a également perdu sa maison dans les bombardements.

« Eh bien, c’est tout, le musée de l’informatique de Marioupol n’est plus. 🙁 Il ne reste de ma collection que je collectionne depuis 15 ans que des fragments de souvenirs sur la page FB, le site et la radio du musée. Je vais essayer de continuer à soutenir le site et la radio RetroBit, mais la vie aura désormais des priorités complètement différentes. Il n’y a ni mon musée ni ma maison :((( Et ça fait mal, mais je vais certainement y survivre et trouver une nouvelle maison ! »

Le site Web RetroBit et la radio thématique restent opérationnels, et le fondateur promet de continuer à les soutenir. La collection avec fiches techniques et photos des objets est toujours disponible ici.

La visite du musée avant sa destruction

Heureusement, un court métrage été tourné en 2019 donc, en plus des photos sur le site, voici une visite guidée de l’ancien musée :

Le message de Dimitry faisant état de sa situation est devenu viral et il a reçu de nombreux commentaires de soutien.

« Merci à tous pour votre sympathie et votre soutien. La perte de la maison et du musée est une tragédie pour moi. Mais ce n’est pas tout ce que j’ai perdu. J’ai aussi perdu mon entreprise, que j’ai bâtie pendant de nombreuses années et que, heureusement, je peux restaurer pour commencer une nouvelle vie ».

