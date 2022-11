Le mystère irrésolu de Cyberpunk 2077, la tombe de Dobby perturbe la faune locale, une autre fusée chinoise va s’écraser sur Terre : c’est le récap

Le mystère toujours irrésolu de Cyberpunk 2077, la tombe de Dobby qui déborde d’objets et qui perturbe la faune locale, une nouvelle fusée chinoise qui va s’écraser sur Terre : c’est le récap.

Aujourd’hui dans le récap. Un mystère n’a toujours pas été résolu par les fans dans le jeu Cyberpunk 2077 et on vous explique lequel. La tombe de Dobby, qui existe en vrai au Royaume-Uni, déborde d’objets en tout genre et cela pose un problème pour la faune locale. Enfin, une nouvelle fusée chinoise va s’écraser.

Un mystère encore irrésolu pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, la statue mystérieuse © CDPR

Si Cyberpunk 2077 est sorti depuis deux ans déjà, un mystère reste encore irrésolu. Sur Reddit, une communauté de fans s’adonne à essayer de percer le secret d’une séquence alphanumérique à six chiffres : FF:06:B5, présente sur plusieurs statues.

La faune marine de la plage où Dobby est enterré dans les films Harry Potter est menacée

Le mémorial de Dobby à Freshwater West © Third Eye Traveller

Les fans des films Harry Potter sont désormais invités à cesser de laisser des chaussettes à Dobby’s Grave, située à la plage de Freshwater West, au Royaume-Uni, car cela pourrait nuire à l’environnement et mettre en danger la faune de la plage.

« 88% de la population mondiale est menacée » par la fusée chinoise même si les risques sont faibles

Des débris de plus de 20 tonnes d’une énorme fusée chinoise vont encore s’écraser sur Terre. La descente d’orbite n’est pas contrôlée, donc impossible de savoir pour le moment où les débris vont chuter. On le saura dans les jours qui arrivent.

