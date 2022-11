Cyberpunk 2077 : deux ans plus tard, les fans tentent toujours de résoudre le plus grand mystère du jeu

Si Cyberpunk 2077 est sorti depuis deux ans déjà, un mystère reste encore irrésolu. Sur Reddit, une communauté de fans s’adonne à essayer de percer le secret d’une séquence alphanumérique à six chiffres : FF:06:B5, présente sur plusieures statues.

Cyberpunk 2077, la statue mystérieuse © CDPR

Étant donné que Cyberpunk 2077 est sorti il ​​y a près de deux ans, vous pourriez penser qu’il reste peu à découvrir avant le premier et le seul DLC prévu du jeu, Phantom Liberty. Ce n’est pas le cas : en plein cœur de Night City se trouve le début d’une énigme que personne n’a réussi à percer. Tout commence par une statue et une séquence alphanumérique à six chiffres : FF:06:B5.

Un mystère encore irrésolu

Si les théories vont bon train sur Internet, personne n’a encore résolu le mystère. FF:06:B5, lorsqu’il est utilisé comme code de couleur hexadécimal HTML, se traduit par, comme la communauté s’y réfère, « magenta ».

Si vous voulez jeter un coup d’œil à l’origine du mystère par vous-même, vous pouvez trouver le premier et le seul indice vraiment confirmé à Corpo Plaza, au nord-ouest du rond-point. Vous trouverez une statue bien connue des chasseurs de mystères, avec des moines autour. Elle tient une épée géante à deux mains et une sphère dans l’une de ses mains gauches (la séquence de six caractères est en gras sur l’un de ses bras).

Cette statue peut être trouvée à plusieurs endroits de la ville, bien que toutes n’aient pas la séquence alphanumérique sur leur bras. Des versions miniatures de la statue, complètes avec la séquence, apparaissent également dans les appartements en vente récemment ajoutés au jeu.

Paweł Sasko, le principal concepteur des quêtes du jeu, a confirmé qu’il s’agissait d’un mystère qui méritait d’être examiné. Il n’a en revanche jamais souhaité commenter le sujet. Si vous souhaitez participer, une bonne partie de toutes les pistes envisagées jusqu’ici est documentée sur r/FF06B5, un subreddit dédié à ce sujet ainsi qu’à d’autres secrets trouvés dans Cyberpunk 2077.