Harry Potter : la véritable tombe de Dobby envahie de chaussettes, la faune locale menacée

Le mémorial de Dobby à Freshwater West © Third Eye Traveller

Si vous ne le saviez-pas, la tombe de Dobby, l’elfe de maison dans les films Harry Potter, existe vraiment. Elle est située à Freshwater West, dans le Pembrokeshire, au Pays de Galles. C’est la plage utilisée comme lieu de tournage pour les deux derniers films, et dans le film Robin Hood avec Russell Crowe, d’ailleurs.

Le New York Times rapporte aujourd’hui que le National Trust a mené un examen autour de la tombe de Dobby en raison de préoccupations environnementales. Dans ses conclusions, l’organisme ordonne aux fans d’arrêter d’y placer des chaussettes et d’autres bibelots en raison des dommages potentiels causés à la faune marine.

La faune marine de la plage est menacée

Dans la franchise Harry Potter, Dobby est libéré de son maître, Lucius Malfoy, après avoir reçu une chaussette par accident. Lors des événements de Harry Potter et des Reliques de la Mort, Dobby meurt dans les bras de Harry avant d’être enterré sur une plage. Après la sortie des films, les fans ont érigé un mémorial sur le site où la scène a été tournée et ont placé des chaussettes et des pierres colorées à la mémoire de leur personnage bien-aimé. Mais ce site est désormais menacé, la faute à une trop grande fréquentation.

« Les chaussettes, les bibelots et les galets peints pénètrent dans l’environnement marin, perturbent la chaîne alimentaire et mettent la faune en danger » s’inquiète l’organisme. « Bien que nous soyons ravis que tant de personnes veuillent visiter cet endroit, nous devons équilibrer la popularité du site avec les impacts sur la nature environnante, la pression sur les installations et les routes environnantes ».

À lire : Harry Potter : Daniel Radcliffe s’exprime enfin sur les polémiques liées à J. K. Rowling

Le National Trust for Places of Historic Interest (connu communément comme National Trust) est une association à but non lucratif britannique fondée dans le but de conserver et de mettre en valeur des monuments et des sites d’intérêt collectif au Royaume-Uni.

Les fans sont toujours autorisés à visiter le mémorial, mais sont encouragés à prendre des photos plutôt que de laisser des objets en vrac sur la plage. « Le mémorial de Dobby restera à Freshwater West dans l’immédiat pour que les gens puissent en profiter. La Fiducie demande aux visiteurs de ne prendre des photos que lors de la visite du mémorial pour aider à protéger le paysage au sens large » précise le National Trust.

Source : NY Times