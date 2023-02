Le nouveau Galaxy S23 a une batterie plus petite que le Galaxy S21

Le nouveau Galaxy S23 annoncé hier par Samsung offre de meilleures performances et une qualité photo améliorée. Il a aussi une plus grande batterie que le Galaxy S22 de l’année dernière, mais elle est plus petite que celle du Galaxy S21.

Le tant attendu Galaxy S23 a enfin été officialisé par Samsung. Les trois modèles disponibles, à savoir le S23, le S23+ et le S23 Ultra, apportent des améliorations en termes de performances, de qualité photo, d’écran et de batterie. En effet, le Galaxy S23 a une plus grande batterie que le Galaxy S22 sorti l’année dernière. Néanmoins, il a une plus petite batterie que le modèle précédent, c’est-à-dire le Galaxy S21 lancé en 2021.

Cela ne signifie pas pour autant que le Galaxy S23 a une autonomie plus faible que le Galaxy S21. L’optimisation logicielle améliorée du Galaxy S23 devrait même permettre d’avoir une bonne autonomie. Nous en saurons plus dans les premiers tests du Galaxy S23 qui ne devraient plus tarder à pointer le bout de leur nez.

Le Galaxy S23 a une plus grande batterie que le S22, mais elle est 100 mAh plus faible que le S21

Le nouveau flagship de Samsung possède une batterie de 3 900 mAh pour le modèle de base et une batterie de 4 700 mAh pour le S23+. En comparaison, le Galaxy S21 a une batterie de 4 000 mAh contre 4 800 mAh pour le S21+. Les deux modèles du Galaxy 23 sont donc équipés d’une batterie 100 mAh plus faible que le Galaxy S21 en 2021.

Comme nous l’avons vu dans notre comparatif des spécifications entre le Galaxy S23 et le Galaxy S22, celui-ci est équipé d’une batterie de 3 700 mAh contre 4500 mAh pour le S22+. Cette année, le Galaxy S23 a donc une batterie plus grande et une meilleure autonomie que son prédécesseur.

Outre ces différences de batterie, le nouveau Galaxy S23 profite du Snapdragon 8 Gen 2 dans le monde entier, d’un capteur de 200 Mpx pour le modèle Ultra et d’un capteur selfie de 12 Mpx pour les trois modèles. Les écrans de 6,1, 6,6 et 6,8 pouces ont également été améliorés avec une luminosité maximale de 1750 nits. D’ailleurs, n’hésitez pas à retrouver notre récapitulatif des différences entre le S23, le S23+ et le S23 Ultra pour vous y retrouver plus facilement.

Source : SamMobile