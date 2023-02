Galaxy S23 vs Galaxy S22 : quel smartphone Samsung choisir ?

C’est officiel, les nouveaux smartphones Galaxy haut de gamme de Samsung ont enfin été dévoilés. Parmi les trois modèles qui composent cette gamme, le Galaxy S23 est le plus accessible en termes de prix et il devrait de ce fait connaître le même succès que son prédécesseur.

Les nouveautés apportées par le modèle 2023 ne sautent pas forcément aux yeux, mais il y en a suffisamment pour plaire à bon nombre de consommateurs, comme nous allons le voir ensemble plus loin, d’autant plus que Samsung a prévu une offre de précommande attrayante.

Le Galaxy S22 conserve de solides atouts et, parmi eux, son prix en baisse depuis déjà quelques mois, avec une accélération envisageable. Un attrait certain pour les consommateurs car le prix des Galaxy S23 a malheureusement explosé, une confirmation de la rumeur qui courait.

Voici une comparaison des principales caractéristiques des Galaxy S23 et GalaxyS22

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S22 Écran Amoled 6,1″ 120Hz Amoled 6,1″ 120Hz Définition / Résolution Full HD+ / 425 ppp Full HD+ / 425 ppp Caméra selfie (façade) 12 Mpx f/2.2 10 Mpx f/2.2 Grand-angle (dos) 50 Mpx f/1.8 50 Mpx f/1.8 Ultra grand-angle (dos) 12 Mpx f/2.2 12 Mpx f/2.2 Téléobjectif (dos) 10 Mpx f/2.4 10 Mpx f/2.4 Zoom optique 3x 3x Processeur Snapdragon 8 Gen 2 Exynos 2200 Batterie 3900 mAh 3700 mAh Charge rapide 25W 25W Connectivité 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Étanchéité / Robustesse IP68 / GG Victus 2 IP68 / GG Victus + Poids 167 g 167 g Finesse 7,6 mm 7,6 mm Mémoire 8 Go 8 Go Capacité de stockage 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go

Nul besoin d’une lecture approfondie pour voir que les changements ne sont pas légion sur le Galaxy S23. L’essentiel est préservé, à savoir le format ultra compact du mobile en grande partie lié à la taille modeste de son écran.

Ce qui change sur le Samsung Galaxy S23

Un nouveau design fait son apparition sur le S23. L’habituel bloc photo est remplacé par des objectifs directement intégrés dans le châssis du smartphone, ce qui est visuellement plus élégant. Samsung déploie ainsi sur tous ses nouveaux fleurons, le style élégant du Galaxy S22 Ultra qui a tant plu. Les couleurs changent aussi un peu, le blanc devient crème, le vert est plus pâle et le rose disparaît. Seuls le noir et le coloris Lavande ne bougent pas.

Samsung Galaxy S23 Lavande – Stéphanie Molinier Tom’s guide

Samsung Galaxy S22 vert – Stéphanie Molinier Tom’s guide

Le processeur Exynos 2200 du S22 est remplacé – et c’est une première en Europe – par un processeur Snapdragon de Qualcomm. Pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du 8 Gen 2 qui devrait être le plus puissant du monde Android en 2023. Comparé au 8 Gen 1 qui était présent sur les S22 vendus aux États-Unis, Samsung annonce un gain de performance énorme : pour le CPU +33%, pour le GPU +44 % et pour le NPU +51%. Voilà qui aurait un impact important sur les usages gourmands en ressources, le jeu sur mobile et surtout en photo avec une IA renforcée. Précisons que cette année le Wi-Fi 6E est supporté.

En photo, le capteur frontal qui sert notamment aux selfies ou aux appels vidéo est amélioré puisqu’il passe d’une résolution de 10 à 12 mégapixels et s’avère compatible avec la technologie Dual Pixel (mise au point plus précise). Samsung promet une amélioration sensible des portraits, notamment en basses lumières.

Enfin, la batterie de 3700 mAh est désormais remplacée par une batterie de 3900 mAh. Une très belle progression quand on sait que le poids et la finesse du Galaxy S23 n’en pâtissent pas.

Enfin, cette année, l’écran du S23 est capable d’atteindre une luminosité de 1750 nits. C’est autant que sur le Galaxy S23 Ultra et cela constitue aussi une première.

Ce que vous ne perdrez pas au change avec le Galaxy S22

Avec le S22 vous profitez du même écran Full HD+ Amoled de 6,1 pouces, au taux de rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz que celui présent sur le S23.

Samsung Galaxy S22 – Stéphanie Molinier Tom’s guide

Le bloc photo arrière est constitué des mêmes modules que sur le S23 : un grand-angle de 50 Mpx qui ouvre à f/1.8, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx pour un zoom optique 3x.

La batterie est compatible avec la charge 25W comme sur le S23. Une charge qu’on aurait aimée plus rapide, mais qui n’a pas évolué.

Les dimensions du S22 sont tout aussi remarquables de compacité et de légèreté que celle du Samsung Galaxy S23.

Le Galaxy S22 est disponible avec la même quantité de mémoire vive et de stockage : 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go.

Galaxy S23 ou Galaxy S22 : le prix sera un critère décisif

Alors que le prix de lancement officiel du Galaxy S22 était :

Galaxy S22 8 Go / 128 Go : 859 €

Galaxy S22 8 Go / 256 Go : 909 €

Les prix de départ du Galaxy S23 sont de :

Galaxy S23 8 Go / 128 Go : 959 €

Galaxy S23 8 Go / 256 Go : 1019 €

Un écart qui se creuse puisque le prix des Galaxy S22 est en baisse. On les trouve respectivement à 749 € et 799 € et parfois moins cher encore sur certaines marketplaces.

Seul argument financier en faveur des Galaxy S23, Samsung propose de doubler gratuitement le stockage pendant la période de précommande, soit jusqu’au 16 février inclus. Ainsi le modèle 256 Go sera vendu au prix du 128 Go, soit 959 €… ce qui fait tout de même 160 euros de plus par rapport au S22 256 Go !

À moins de vouloir le smartphone le plus puissant du moment, un peu plus d’autonomie et quelques améliorations en photo, le Galaxy S22 reste un très bon plan !