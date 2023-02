Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra : quelles différences entre les modèles ?

Comme l’an passé, Samsung a officialisé lors de son événement Unpacked trois mobiles, le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Ils constituent en ce début 2023 les smartphones les plus haut de gamme du constructeur et même, n’ayons pas peur de le dire, le nec plus ultra du monde Android.

Ces appareils ont beaucoup de caractéristiques communes, Samsung ayant souhaité cette année qu’ils partagent, plus que de coutume, le même ADN. En plus d’un choix, pour chacun des trois modèles, de quatre couleurs disponibles (du vert, du lavande, du crème et du noir) qui avaient d’ailleurs fuité et de différentes configurations (de 8 à 12 Go de RAM, de 128 à 1 To d’espace de stockage), les S23, S23+ et S23 Ultra offrent de vraies différences. De ce fait, ils ne ciblent pas le même public et leur prix qui va de “élevé” à “extrêmement élevé” en France, comme on le pressentait, se charge de complexifier l’affaire.

Pour mieux appréhender les différences qui existent entre trois versions de Galaxy S23, voici le rappel de leurs principales caractéristiques :

Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Écran Amoled 6,1″ 120Hz Amoled 6,6″ 120Hz Amoled 6,8″ 120Hz Définition / Résolution Full HD+ / 425 ppp Full HD+ / 393 ppp Quad HD+ / 500 ppp Caméra selfie (façade) 12 Mpx f/2.2 12 Mpx f/2.2 12 Mpx f/2.2 Grand-angle (dos) 50 Mpx f/1.8 50 Mpx f/1.8 200 Mpx f/1.7 Ultra grand-angle (dos) 12 Mpx f/2.2 12 Mpx f/2.2 12 Mpx f/2.2 Téléobjectif 1 (dos) 10 Mpx f/2.4 10 Mpx f/2.4 10 Mpx f/2.4 Téléobjectif 2 (dos) – – 10 Mpx f/4.9 zoom optique 3x 3x 3x et 10 x Processeur Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Batterie 3900 mAh 4700 mAh 5000 mAh Rapidité de la Charge 25W 45W 45W Mémoire 8 Go 8 Go 8 Go à 12 Go Espace de stockage 128 Go / 256 Go 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go / 1 To Étanchéité / Robustesse IP68 / GG Victus 2 IP68 / GG Victus 2 IP68 / GG Victus 2 Poids 167 g 195 g 233 g Caractéristiques principales des Galaxy S23 de Samsung

Galaxy S23 : leurs points communs

Avant d’attaquer les différences entre chaque modèle, rappelons leurs points communs. Les trois smartphones sont équipés d’écrans Amoled rafraîchis jusqu’à 120 Hz, identiques à ceux des S22 (jugés excellents), avec cette année une luminosité capable d’atteindre 1750 nits. Rien que ça !

Gamme Samsung Galaxy S23 – Stéphanie Molinier Tom’s guide

Chaque Galaxy S23 embarque comme chaque année le même processeur, mais il s’agit cette année d’un modèle Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, pressenti comme le plus puissant du monde Android. Il est accompagné d’une connectivité dernier cri 5G et Wi-Fi 6E. Les S23 se veulent tous trois extrêmement robustes. IP68, ils résistent à une chute accidentelle dans l’eau (jusqu’à 1.5 m pendant 30 mn et la façade tout comme le dos sont protégés contre les chocs et les rayures grâce à l’emploi, pour la première fois, du Gorilla Glass Victus 2.

Enfin, on retrouve sur les S23 et S23+ le même nouveau capteur selfie de 12 Mpx, le même ultra grand-angle de 12 Mpx et le même téléobjectif de 10 Mpx pour un zoom 3X.

Ces trois Galaxy S23 fonctionnent avec Android 13 et une toute nouvelle version de la surcouche de Samsung, One UI 5.1, qui apportera son lot de personnalisations, d’optimisations et de nouveautés fonctionnelles.

Galaxy S23 Ultra : le roi de la polyvalence et de la photo

On peut dire aujourd’hui, sans trop de risque de se tromper, que c’est le smartphone le mieux équipé au monde. Et aussi l’un des appareils Android les plus chers avec un prix qui oscille entre 1419 et 1839 euros. Autant dire qu’il cible les utilisateurs capables de mettre le prix fort ou tout au moins en quête d’un appareil ultra polyvalent avec des aptitudes photos de premier ordre. Il est équipé pour cela d’un très grand écran, d’une grosse batterie vite rechargée et de beaucoup de puissance sous le capot (il est le seul des trois à embarquer jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage). Samsung l’équipe de plus de son tout nouveau capteur maison de 200 mégapixels et le présente comme un champion de la prise de vue nocturne. Des atouts pour contrer l’actuel Pixel 7 Pro, c’est certain, et de répondre aux attentes des photographes sur mobile. Enfin, cet Ultra est le résultat de la fusion entre la gamme S et la Gamme Note et embarque à ce titre un stylet.

Samsung Galaxy S23 Ultra avec son stylet – Stéphanie Molinier Tom’s guide

Ses points forts :

Son écran de 6,8 pouces LTPO, au rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz

L’affichage de qualité Quad HD+ avec une haute résolution de 500 ppp

Sa batterie haute capacité de 5000 mAh, avec charge rapide 45 W

Jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage pour accompagner son processeur

Un capteur photo principal de 200 Mpx pour shooter en haute résolution

Un deuxième téléobjectif 10 Mpx pour un zoom 10x (100x en numérique)

La présence d’un stylet intégré pour dessiner et prendre des notes



Galaxy S23 : pour un public exigeant en quête de compacité

Les écrans des smartphones sont de plus en plus grands et trouver un smartphone à la fois compact et haut de gamme limite drastiquement les choix. Fort heureusement, Samsung maintient cette année un Galaxy S23 au format inchangé de 6,1 pouces qui devient le “petit” téléphone de poche le plus puissant au monde et le mieux équipé. Son seul véritable concurrent, l’Asus Zenfone 9, de 5,9 pouces fonctionne en effet avec le Snapdragon 8 Gen 1 (bien moins puissant que le 8 Gen 2, selon les chiffres annoncés par Samsung). Mieux encore, le S23 est le seul petit format au monde à embarquer un triple module photo incluant un téléobjectif pour un zoom optique 3x. Un excellent partenaire au quotidien pour réussir tous types de photo, y compris lorsque la lumière n’est pas optimale, grâce à l’IA du processeur.

Samsung Galaxy S23 – Stéphanie Molinier Tom’s guide

Ses points forts :

Son extrême compacité (7,6 mm d’épaisseur pour seulement 167 grammes)

Un petit écran de 6,1 pouces, au rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz

Une haute résolution de 425 ppp et une haute luminosité

Aussi puissant que ses grands frères

Trois capteurs photo dont un téléobjectif avec zoom 3x, malgré sa compacité

Une capacité de batterie en augmentation (3900 mAh)

Galaxy S23+ : un grand écran et une puissance hors norme

Coincé entre le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23+ peut sembler manquer un peu de personnalité. Et pourtant, ce modèle répond parfaitement aux attentes de ceux qui veulent un grand écran sans payer le prix fort de l’Ultra. Ce modèle plaît notamment aux joueurs avec sa large surface d’affichage et son processeur ultra puissant, tout en conservant une finesse et une légèreté remarquables.

Grâce à ses mensurations un peu plus importantes que sur le S23, il peut de surcroît embarquer une batterie de haute capacité qui atteint cette année 4700 mAh. Il profite également de la charge rapide 45 W de son grand frère l’Ultra. Ce S23+ dispose clairement d’arguments pour trouver son public.

Samsung Galaxy S23+ – Stéphanie Molinier Tom’s guide

Ses points forts :