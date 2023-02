Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra : Samsung officialise ses nouveaux smartphones

Pour l’édition 2023 de ses nouveaux smartphones haut de gamme, Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, Samsung mise sur une puissance et une résistance accrues ainsi que des photos améliorées en basse lumière. Une offre qui séduit, mais à quel prix !

À l’occasion de son événement Galaxy Unpacked à San Francisco, Samsung vient enfin de lever le voile sur les successeurs de sa gamme phare Galaxy S22. Très attendus, les Galaxy S23 sont toujours au nombre de trois, du Galaxy S23 au format hyper compact au S23 Ultra (toujours avec stylet intégré), le mieux équipé de la lignée et candidat au titre de roi de la photo. Sans oublier le S23+, un entre-deux qui profite de l’équipement du petit modèle, avec un écran plus grand. Même si la plupart des informations étaient déjà connues en raison du grand nombre de fuites qui sont survenues avant le lancement officiel, les caractéristiques, prix et design sont maintenant publics.

Samsung Galaxy S23 : un design unifié

Avec cette nouvelle série 2023, Samsung a harmonisé sa gamme Galaxy S pour créer une identité plus forte. Les Galaxy S23 et le S23+ reprennent donc le design découvert sur le Galaxy S22 Ultra. Ce style qui avait manifestement plu sera désormais partagé : les optiques sont directement intégrées au dos sur tous les modèles.

Le constructeur rassure aussi le consommateur avec un niveau de résistance amélioré. Étanches, les trois smartphones profitent en façade comme au dos du tout revêtement Gorilla Glass Victus 2 avec un cadre en aluminium Armor.

Au-delà de cette résistance « physique », Samsung ajoute une espérance de vie allongée pour ses derniers-nés : jusqu’à quatre ans de mises à jour de l’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité. Google ne propose pas mieux. Enfin, Samsung continue de travailler à une conception industrielle pour minimiser son impact sur l’environnement, avec notamment toujours plus de composants en matières recyclées.

Les optiques sont intégrées directement à l’arrière du Samsung Galaxy S23.

Un seul et unique processeur Snapdragon pour tous

Adieu Exynos, au moins pour cette année. Le processeur maison de Samsung cède la place à la nouvelle machine de guerre de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 et ce, dans le monde entier. Avec à la clé une puissance encore jamais atteinte dans le monde Android : + 33% sur le CPU, + 44 % sur le GPU et + 51% sur le NPU par rapport au 8 Gen 1 présent sur les Galaxy S22 américains. Un écart qui doit encore plus se creuser avec l’Exynos 2200 intégrés aux S22 en France (chiffres non communiqués). Promesse d’une meilleure autonomie, la capacité des batteries des Galaxy S23 et S23+ augmente de 200 mAh. Les amateurs de charge rapide seront déçus. Samsung reste sur 25W pour le S23 et 45W pour les deux autres.

Capteur 200 MP, basses lumières : la photo progresse

La grande nouveauté matérielle en photo cette année est l’apparition d’un capteur principal de 200 mégapixels, le Samsung Isocell HP2 récemment annoncé, sur Le Galaxy S23 Ultra. Cela donne la possibilité en bonnes conditions de luminosité de recadrer les photos pour faire apparaître des détails invisibles à l’œil nu. Le capteur selfie de tous les S23 est désormais un 12 mégapixels qui comme les capteurs dorsaux bénéficie de la technologie Dual Pixel, pour une mise au point plus précise, y compris sur les sujets en mouvement. Pour le reste rien ne bouge en termes de nombres de capteurs et de mégapixels.

En plus de son capteur principal de 200 Mpx, l’Ultra dispose d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et de 2 téléobjectifs de 10 Mpx avec une capacité de zoom 3x et 10 x (30x et 100x en numérique) ainsi que d’un autofocus laser (AF). Sur les S23 et S23+, on retrouve 3 capteurs de 50, 12 et 10 Mpx, toujours avec un zoom optique 3x. L’amélioration vient, selon Samsung, des prises de vues en basses lumières (y compris en mode selfie), aidée par les capacités hors normes du processeur 8 Gen 2. Une puce qui a conjointement été adaptée aux S23 par les ingénieurs de Qualcomm et Samsung pour en tirer le meilleur parti. On attend de tester ces smartphones avec impatience…

Le Galaxy S23 Ultra en plus de son capteur 220 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et de 2 téléobjectifs de 10 Mpx intègre un autofocus laser.

Des écrans qui promettent de rester au top

Les formats d’écran des Galaxy S23 (respectivement 6,1, 6,6 et 6,8 pouces pour les S23, S23+ et S23 Ultra) ne changent pas tout comme leur rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. La magie de la technologie Amoled, de dernière génération et parfaitement maîtrisée de Samsung, devrait faire le reste, d’autant plus que les 3 modèles sont supposés offrir une luminosité de 1750 nits dans les environnements ultra lumineux, pour garder une parfaite lisibilité.

Prix et disponibilité des Galaxy S23 et S23 Plus

Mauvaise nouvelle, les prix des Galaxy S23 ne baissent pas, loin s’en faut. Sur les S23+ et Ultra, la capacité de 128 Go disparaît au profit de 256 Go et on relève l’apparition d’une capacité de 512 Go sur le S23+. Mais à capacités égales et mémoire vive égale, on constate des augmentations de prix assez affolantes. Le prix de démarrage l’an passé était l’an passé de 859 € pour le Galaxy S22. il est aujourd’hui de 959 € pour le S23.

Galaxy S23 8 Go /128 Go : 959 € (+ 100 €)

(+ 100 €) Galaxy S23 8 Go / 256 Go : 1019 € (+ 110 €)

(+ 110 €) Galaxy S23+ 8 Go / 256 Go : 1219 € (+ 110 €)

(+ 110 €) Galaxy S23+ 8 Go / 512 Go : 1339 € (nouveauté)

(nouveauté) Galaxy S23 Ultra 8 Go / 256 Go : 1419 € (+160 €)

(+160 €) Galaxy S23 Ultra 12 Go / 512 Go : 1599 € (+ 140 €)

(+ 140 €) Galaxy S23 Ultra 12 Go / 1To : 1839 € (+ 180 €)

Pour faire passer la pilule, Samsung propose pendant la période de précommande (jusqu’au 16 février inclus) de doubler l’espace de stockage, ramenant par exemple la version 256 Go du S23 à 959 euros (soit moins cher que le Galaxy S22 256 Go de l’an passé vendu 909 euros).

Les Galaxy S23 peuvent être commandés dès maintenant pour une disponibilité au plus tard le 17 février 2023.

Samsung a profité de l’occasion pour présenter également sa nouvelle gamme d’ultrabooks qui se décline en 4 modèles : les Galaxy Book3, Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360.