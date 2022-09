Le pack tablette Lenovo Tab P11 + le clavier + la coque est à un prix imbattable de 269,99 €

Si la tablette Android Samsung Tab S8 128 Go est à un prix trop élevé, voici un bon plan pour vous. En effet, grâce à une remise proposé par la Fnac et Darty et à une ODR de 50 € cumulable, le prix du pack tablette Lenovo Tab P11 passe à 269,99 € au lieu de 379,99 €.

Le pack tablette Lenovo Tab P11 et ses accessoires bénéficient d’une belle promo

Que ce soit chez Darty ou à la Fnac, le prix sera identique. Vous bénéficierez en effet dans un premier temps d’une réduction puis grâce à une offre de remboursement de 50 €, le prix initial de 379,99 € chutera à 269,99 €. Pour bénéficier de ce prix exceptionnel, il faudra acheter votre produit au plus tard le 30 septembre 2022 puis communiquer les pièces justificatives demandées. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines. Toutefois, avant de valider votre panier, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit en promo.

Tout d’abord, sachez que le pack contient une tablette Lenovo Tab P11 avec son clavier sans fil Bluetooth ainsi que sa coque de protection. La tablette est équipée d’un écran IPS en définition 2000 x 1200 pixels. Cette tablette sobre et élégante contient un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de mémoire vive. Avec une batterie de 7700 mAh, vous tiendrez facilement plusieurs jours.