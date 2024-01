Lenovo Tab M10 : cette tablette avec Android bénéficie d’une très belle vente flash

Une tablette tactile familiale peut être très utile au sein d’un foyer. Pour en découvrir toutes les fonctionnalités, c’est actuellement le meilleur moment grâce aux soldes d’hiver chez Amazon. Actuellement, c’est la Tab M10 3ème génération de Lenovo qui bénéficie d’une belle réduction de 36 % et voit ainsi son tarif chuter à 139,90 € au lieu de 219,90 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Tablette tactile Lenovo : performante et compacte elle offre de très belles performances à prix réduit

Les soldes continuent encore quelques semaines et Amazon tient à vous faire craquer en vous proposant de très belles offres au quotidien. En ce moment, c’est cette très belle et performante tablette de la marque Lenovo qui bénéficie d’une vente flash de 36 %, ainsi son tarif passe à seulement 139,90 €. Avant de succomber, voici tout de suite plus de renseignement sur le produit concerné.

Conçue pour vous permettre d’accéder à vos applications habituelles dont vos plateformes vidéo, la tablette familiale de Lenovo est très fonctionnelle pour tous les membres de la famille. Son design est très plaisant et attractif grâce à des matériaux de qualité. Elle dispose d’un châssis en aluminium pour un poids de seulement 460 grammes.

C’est sur son bel écran LCD de 10, 1 pouces et à une résolution d’affichage de 1920 x 1200 pixels que vous pourrez regarder vos séries du moment. Concernant l’intérieur de la tablette, c’est un processeur 8 coeurs Unisoc T610 cadencé à 1,8 GHz avec 4 Go de RAM et un système d’exploitation Android 11 qui feront tourner l’ensemble du produit.

La tablette est également équipé d’un capteur photo de 8 MP et vous offre la possibilité d’enregistrer vos vidéos. Si toutefois vous n’êtes pas convaincu à 100 %, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs tablettes, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de valider votre commande.