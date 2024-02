Un pack Magic 6 Pro acheté chez Boulanger = une tablette Honor Pad 9 offerte

Grâce à Boulanger, c’est le moment de découvrir le smartphone Magic 6 Pro de la marque Honor puisque la boutique offre plusieurs remises cumulables. Actuellement, le smartphone est inclus dans un pack comprenant une montre Watch GS 3 mais ce n’est pas top une autre bonne surprise vous attend. En attendant d’en savoir plus, sachez déjà que le pack est actuellement proposé à 1099 € au lieu de 1299 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Le pack Magic 6 Pro est en promo chez Boulanger avec en plus une tablette Honor en cadeau

Le Honor Magic 6 Pro est un smartphone haut de gamme qui incarne l’engagement de la marque Honor en matière d’innovation et de technologie avancée. Honor veille à proposer des appareils qui offrent des performances impressionnantes, des capacités photographiques avancées et des designs uniques. Pour vous aider à vous décider voici quelques caractéristiques techniques à connaître sur ce produit en promotion dans ce pack.

Ce smartphone, au design élégant et épuré propose un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels. A l’intérieur, c’est le processeur Snapdragon 8 Gen 3 accompagné d’une mémoire vive de 12 Go et d’un espace de stockage de 512 Go qui vont supporter le fonctionnement sans accroc des applications et suffisamment d’espace pour les médias et les fichiers. La batterie de 5600 mAh vous permettra de tenir toute la journée sans avoir de penser à la recharge, toutefois, les gros utilisateurs pourront compter sur la présence de la recharge rapide.

Concernant la promotion actuelle, la boutique offre une belle réduction de 150 €, puis une autre remise sera appliquée avant le paiement et pour finir sachez que le constructeur offre la tablette Honor Pad 9 d’une valeur de 399,99 €. Attention vous avez jusqu’au 26 mars pour bénéficier de cette offre promotionnelle en cours.

Toutefois, si vous avez des doutes concernant ce modèle, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer au paiement de votre commande.