Le Google Pixel 7 intègre désormais un VPN gratuit

Deux mois après leur lancement, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro s’agrémentent d’un VPN gratuit fourni par Google. Un bon moyen de naviguer sur la Toile plus discrètement. En revanche, ce VPN ne permet pas de contourner les géo-blocages.

Google Pixel 7 © Xavier Regord / Tom’s guide

Début octobre, Google a lancé le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Deux smartphones complets qui ont désormais le droit à une nouvelle fonctionnalité gratuite. Et pas des moindres puisqu’il s’agit du VPN Google One qui permet de sécuriser et d’anonymiser votre connexion. Sur les autres appareils, celui-ci nécessite un abonnement premium à Google One (facturé 9,99 €/mois) mais il est totalement gratuit sur les nouveaux flagships du constructeur.

« Les utilisateurs de Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourront utiliser gratuitement le VPN de Google One et protéger leur activité en ligne, quelle que soit l’application ou le navigateur Web qu’ils utilisent », promet Google. Voici comment fonctionne le service, également appelé « VPN by Google One » : vous l’allumez et votre trafic Internet est acheminé via les serveurs de Google.

Pixel et Pixel 7 Pro : à quoi sert le VPN gratuit ?

Ce VPN est présenté comme une fonctionnalité de sécurité pour les réseaux Wi-Fi publics. Il permet notamment de cacher votre adresse IP et vos données de navigation (mais pas à Google, forcément). Précision importante, le serveur VPN est verrouillé sur le même pays que votre appareil.

Par conséquent, vous ne pouvez pas l’utiliser pour regarder des services de streaming indisponibles dans votre région ou bénéficier du catalogue national d’une plateforme. Pour ce faire, voici une sélection de VPN payants efficaces.

D’autres fonctionnalités ont été déployées dans la mise à jour de décembre des Pixel 7. On pense notamment au Clear Calling qui permet d’améliorer sensiblement la qualité de vos appels en réduisant le bruit de fond. Par ailleurs, une nouvelle section centralisant tous les paramètres de sécurité et de confidentialité a fait son apparition sur les Pixel 7 Pro. Enfin, les libellés des locuteurs débarquent dans l’application Enregistreur.