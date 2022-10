VPN Google One : qu’est-ce que c’est et comment sécurise-t-il votre navigation ?

Google a annoncé que son VPN inclus avec l’abonnement Google One serait offert avec les Pixel 7 et les Pixel 7 Pro, d’ici la fin de l’année. Qu’est-ce que c’est ? Combien ça coûte actuellement et comment ça marche ? On vous dit tout.

VPN Google One © Google

Auparavant, le réseau privé virtuel de Google était exclusif à ceux qui étaient abonnés aux forfaits de 2 To ou plus de Google One. Mais vous avez peut-être entendu dire que les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro bénéficieront du VPN Google One par défaut, et vous vous demandez peut-être de quoi il s’agit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce service VPN mobile, y compris son fonctionnement et comment l’activer sur votre téléphone. Il fonctionne à la fois sur les appareils Android et iOS, si vous êtes abonné à Google One.

Qu’est-ce que le VPN de Google One ?

Le VPN Google One est un service VPN mobile accessible depuis l’application Google One sur Android ou iOS. Il s’agit d’une couche de protection supplémentaire qui vous permet de chiffrer votre activité en ligne, quelle que soit l’application ou le navigateur que vous utilisez.

Vous pouvez parcourir, diffuser et télécharger du contenu avec une connexion sécurisée et privée, comme avec n’importe quel autre VPN. Google a déclaré que son réseau privé virtuel était soutenu par sa « meilleure architecture réseau » et a publié de nombreuses informations détaillant le fonctionnement de son service. La société affirme que vous disposerez d’une connexion Internet rapide et sécurisée sur vos applications et services.

Comment fonctionne le VPN Google One ?

Google a publié un livre blanc complet sur le VPN Google One qui détaille les détails du fonctionnement de son service VPN. Nous vous recommandons de le lire attentivement si vous comptez l’utiliser, même si nous allons vous expliquer le processus ici.

Sur votre appareil, lorsque vous utilisez votre navigateur Web et vos applications, certains services peuvent communiquer vos informations en ligne. Votre fournisseur réseau peut accéder à votre activité et les sites que vous visitez, en fonction de votre adresse IP. En activant le VPN de Google, vos données transiteront par un tunnel chiffré.

La société promet que ses systèmes disposent d’une sécurité avancée intégré. Google a rendu ses bibliothèques client open source et a noté que ses systèmes de bout en bout ont été audités de manière indépendante.

Combien coûte le VPN Google One ?

Google a récemment annoncé que son VPN sera gratuit pour tous les utilisateurs de Pixel 7 et Pixel 7 Pro, plus tard cette année. Actuellement, pour pouvoir l’utiliser, il faut souscrire au forfait de 2 To, à 9,99 € par mois. Une fois l’abonnement souscrit, les utilisateurs peuvent activer le VPN depuis la rubrique « Avantages » au sein de l’application Google One sur Android et iOS.