Comparatif VPN : lequel est le meilleur pour regarder Netflix en 2022 ?

Si le catalogue de Netflix France est trop limité à vos yeux et que vous n’avez pas peur de visionner vos contenus en anglais, l’utilisation d’un VPN peut être une alternative intéressante pour accéder à certains contenus indisponibles en France.

Il existe sur le marché des VPN entièrement gratuits mais très souvent ils sont truffés de publicité (pas toujours très qualitatives), parfois même de malwares, et ils ne vous garantiront pas un débit suffisamment stable pour vous permettre d’utiliser les services de streaming de façon fluide. Il peut donc être intéressant de faire appel à un VPN payant qui vous délivrera un niveau de qualité nettement supérieure. De plus, ils offrent tous une période d’essai gratuite. Ainsi si vous n’êtes pas convaincu après 30 jours d’utilisation vous pourrez toujours demander à vous faire rembourser.

Mais il est difficile de faire le tri parmi les dizaines d’abonnements VPN payants disponibles. S’ils vantent toujours le fait de pouvoir débloquer des contenus géographiquement indisponibles sur les services de streaming, tous ne sont pas parfaitement égaux dans les offres qu’ils proposent. Lesquels fonctionnent le mieux ? Lesquels sont les moins chers ? On vous dit tout.

Le meilleur bon plan du moment, c’est chez NordVPN. Le VPN fête en ce moment ses 10 ans et compte bien célébrer son anniversaire en vous proposant une promotion spéciale. Le fournisseur de réseau privé virtuel offre jusqu’à 2 ans d’abonnement supplémentaires, si vous souscrivez à l’offre de 24 mois, en plus d’une réduction de 70 % sur le prix de l’abonnement mensuel.





Quel est le meilleur VPN pour regarder Netflix en 2022 ?

Il existe des dizaines de VPN payants. Si tous proposent plus ou moins la même chose, on observe cependant quelques différences : interface qui varie, nombre d’appareils connectés en simultané, vitesse de connexion, protocoles VPN, etc.

Sur la dizaine de VPN payants que nous avons testé, les cinq sélectionnés ci-dessous sont ceux qui ont le mieux marché avec les services de streaming étrangers. Ce n’était pas toujours parfait, et gardez en tête que ce ne le sera probablement jamais, mais ces cinq services ont offert une qualité de streaming convenable, sans (trop) de tracas.

Si nous les avons choisis c’est aussi parce qu’ils proposent une interface traduite en français, des serveurs dédiés au streaming, qu’ils n’ont pas de limite de bande-passante, qu’ils ont beaucoup de serveurs répartis dans plusieurs dizaines de pays (cela laisse du choix pour les catalogues) et qu’ils sont compatibles avec de nombreux appareils.

Cette sélection est cependant non exhaustive. Il y a d’autres VPN payants sur le marché. IPVanish, StrongVPN ou VyprVPN, les exemples ne manquent pas à l’appel. Libre à vous de les essayer et de trouver celui qui vous correspond le mieux. Toutefois, quand vous ferez votre choix d’un VPN pour regarder Netflix, pensez à bien vérifier :

Qu’il propose, si possible, des serveurs dédiés au streaming.

Qu’il n’ait pas de limite de bande-passante.

Qu’il propose un maximum de serveurs (qu’il ait les reins solides).

Qu’il soit compatible avec vos appareils (tous le sont, ou presque).

Notre sélection des meilleurs VPN pour regarder Netflix :

NordVPN

SurfShark VPN

CyberGhost VPN

ExpressVPN

PureVPN

9/10 Surfshark VPN Notre petit favori À partir de 2,50 € TTC par mois (pour 24 mois)€ On aime Simple et agréable à utiliser

Serveurs dédiés au streaming plutôt efficaces

Pas de limites sur le nombre d'appareils connectés en simultanés

Les serveurs MultiHop

Politique de confidentialité moins opaque que d'autres

Facile à configurer sur Apple TV On n’aime pas Des vitesses médiocres en P2P Verdict : À part d’importantes baisses de débit en P2P (jusqu’à parfois près de 90 % de bande passante en moins), nous adorons Surfshark VPN. S’il est le seul à proposer un nombre illimité de connexions avec un seul abonnement, il propose en plus de cela un tarif très accessible, logiquement compétitif vis-à-vis de ses concurrents, surtout si vous avez énormément d’appareils.

9/10 NordVPN Le plus polyvalent À partir de 3,15 € TTC par mois (pour 24 mois)€ > NordVPN On aime Interface simple, claire et concise, en français

Le protocole maison NordLynx, rapide et performant

Une flopée de fonctionnalités (Kill Switch, Dark Web Monitor, etc.)

Les préréglages (vitesse, téléchargement, ou navigation)

Connexion rapide aux serveurs On n’aime pas Pas de serveurs 100 % dédiés au streaming Verdict : Tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler : NordVPN est l’un des VPN que nous avons préféré pour sa polyvalence, son bon rapport qualité-prix, et le fait qu’il ne nous a pas fait défaut lors de nos essais. La connexion est rapide, l’interface est claire et concise. On regrettera en revanche l’absence d’une catégorie dédiée au streaming.

8/10 CyberGhost VPN Le bon compromis À partir de 1,89 € TTC par mois (pour 24 mois)€ On aime Une interface claire et concise

De bonnes performances en streaming

Une expérience globalement satisfaisante sur tous les appareils On n’aime pas Débits corrects en P2P, mais sans plus

Des crashs inopinés

Quelques doutes et méfiances sur la politique de confidentialité du VPN Verdict : Nous avons apprécié CyberGhost VPN pour l’expérience globale qu’offre ce VPN. L’interface est en français, le logiciel est réactif, la connexion et la déconnexion s’opèrent rapidement, le rapport qualité-prix est l’un des meilleurs. Mais nous avons en revanche quelques doutes sur la politque de confidentialité du VPN. Avant d’être renommée Kape Technologies, la société qui développe CyberGhost n’était nul autre que CrossRider, une société qui développait des logiciels malveillants.

7,5/10 ExpressVPN Un VPN un peu cher, mais qui marche très bien pour le streaming À partir de 3,70 € TTC par mois (pour 24 mois)€ On aime Le protocole VPN Lightway, rapide et efficace

Beaucoup de serveurs disponibles

Peu de perte de débit en streaming On n’aime pas Un peu plus cher que les autres

Doutes sur la politique de confidentialité (appartient désormais à Kape Technologies) Verdict : ExpressVPN offre un bon compromis par rapport aux autres déjà cités. S’il est un peu plus cher, nous avons réussi à débloquer un bon nombre de catalogues de streaming étrangers (Netflix, Hulu et Disney+) sans trop de soucis, avec des vidéos qui se lancent rapidement, sans buffering. Nous l’avons donc beaucoup apprécié pour cette raison. Nous émettons en revanche quelques doutes sur son dernier audit et sa politique de confidentialité puisque le VPN appartient désormais à Kape Technologies.

6,5/10 PureVPN Le VPN à petit prix, mais à gros abonnement À partir de 1,75 € TTC par mois (pour 24 mois)€ On aime Le prix (parfois d'énormes remises sur les 5 ans d'abonnement)

10 appareils pour un seul abonnement On n’aime pas Du Google Traduction en veux-tu, en voilà (sur le site comme sur les applications)

Beaucoup de ralentissements et de serveurs qui ne se connectent pas

Des débits moyens Verdict : Nous apprécions avant tout PureVPN pour son petit prix (les 5 ans d’abonnement sont régulièrement proposés à l’équivalent de 1 € TTC par mois). Nous regrettons en revanche la qualité intrinsèque du logiciel. Si nous avons réussi à obtenir d’excellents débits en streaming sur Netflix, beaucoup de serveurs ne fonctionnent tout simplement pas.

Meilleur VPN pour regarder Netflix : lequel est le moins cher ?

Vous l’aurez probablement remarqué, les réseaux privés virtuels adorent marteler leurs campagnes promotionnelles à grand renfort de 70 % de réduction, 80 %, parfois même jusqu’à 90 %, sur leurs abonnements. Mais en réalité, ces prix sont quasiment tout le temps pratiqués, alors difficile d’affirmer qu’il s’agisse véritablement de réductions. De la même manière, difficile d’arguer lequel est le moins cher tant les réductions appliquées aux VPN payants changent en permanence (à quelques dizaines de centimes d’euros près, cela dit).

De la même manière, vous remarquerez que les prix sont globalement tous les mêmes. Le mois d’abonnement est proposé à un peu plus de 10 € TTC par mois environ, les 24 mois sont très régulièrement (si ce n’est en permanence) au rabais de 1,50 à 4 € par mois, et les 6 mois tournent autour des 5 € par mois.

Malgré tout, quelques VPN payants sortent du lot en termes de rapport qualité-prix. Nous aurions tendance à sélectionner PureVPN en premier, puisque son tarif se situe sous la barre des deux euros par mois, parfois même proche d’un euro pour les cinq ans d’abonnement. Mais les qualités intrinsèques du logiciel, surtout vis-à-vis de ce que propose ses quatre concurrents principaux, ne nous auront pas assez séduit.

C’est pourquoi nous aurions tendance à sélectionner NordVPN pour sa polyvalence, ou Surfshark VPN en alternative, puisqu’il est le seul à proposer un nombre illimité de comptes connectés en simultané. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les 24 mois d’abonnement sont à 63 € TTC par mois, soit environ 2,60 € par mois, ce qui est particulièrement rentable si vous avez beaucoup d’appareils.

En quatrième position arrive CyberGhost VPN. Le réseau privé vitruel propose souvent ses 3 ans d’abonnement à moins de 80 € TTC par mois, ce qui reste intéressant à la vue des fonctionnalités qu’il propose. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les 36 mois d’abonnement sont à 73 € TTC environ, soit 2 € TTC par mois. Vous avez droit jusqu’à 7 connexions simultanées. Le petit dernier reste ExpressVPN, puisqu’il est proposé à un tarif plus élevé que ses concurrents.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder Netflix ?

Netflix est l’un des services de streaming les plus populaires au monde et accessible depuis presque tous les pays. Cependant, votre emplacement géographique (votre adresse IP) détermine les séries et les films que vous pouvez regarder, et dans certains pays, la sélection est très limitée.

L’utilisation d’un VPN payant pour accéder à des catalogues de streaming étrangers est donc à la fois logique et possible, puisque globalement, un VPN vous permet de transférer vos données de connexion vers un serveur VPN externe, localisé dans un autre pays, à l’aide d’une connexion chiffrée (généralement en AES de 256 bits). Ce serveur transfère ensuite vos données vers leur serveur de destination, lui faisant croire que vous êtes localisé ailleurs.

Pourquoi certains films et séries sont indisponibles en France, mais pas ailleurs ?

En plus de la loi sur la chronologie des médias en France — qui détermine quel contenu se retrouve en SVOD et quand — la firme de Reed Hastings (et les autres) signe des accords de licence localement. Ces accords varient d’un pays à l’autre, mais aussi d’un mois à l’autre. C’est pour cela que certains contenus sont accessibles aux États-Unis et pas en France, au Japon et pas en Australie, qu’un contenu se retrouve sur Netflix et disparaît quelques mois plus tard, etc.

C’est aussi pourquoi il est impossible de vous donner une liste précise des contenus disponibles ou indisponibles sur tel ou tel catalogue de streaming, puisque cela change tout le temps.

À ce titre, méfiez-vous donc des VPN qui mettent en avant le fait que tel ou tel contenu est indisponible en France, mais disponible sur d’autres catalogues, pour vous vendre un abonnement VPN. Ce n’est pas forcément le cas. Vérifiez plutôt cette information par vous-même, en tapant le nom du film ou de la série accompagné de « Netflix US » sur Google par exemple, et vérifiez que le contenu y est bien proposé.

Utiliser un VPN pour accéder à des catalogues Netflix étrangers, ça marche vraiment ?

Oui et non. Si vous localisez votre IP aux États-Unis et que vous accédez à Netflix.com, vous tombez sur le catalogue américain du site de streaming. Le problème, c’est que dans nos essais, nous avons remarqué que les films et les séries sont loin d’être toujours disponibles en français, catalogue américain de Netflix compris. Souvent, nous n’y avons tout simplement pas accès, Netflix repérant l’utilisation d’un VPN.

Parfois, les sous-titres en français ne sont pas non plus disponibles. Nous avons essayé une bonne dizaine de séries indisponibles au catalogue français et accessibles sur le catalogue US et à chaque fois, il n’y avait pas de sous-titres français (voir ci-dessous avec NCIS). Vous pouvez toutefois tenter d’ajouter vos propres sous-titres avec l’extension Super Netflix, mais cela ne marchera pas à tous les coups.

Pas de sous-titres FR pour NCIS sur le catalogue Netflix US © Netflix, Tom’s Guide FR

Enfin, gardez en tête que le résultat variera d’un VPN à l’autre, en fonction de sa vitesse de connexion et de la qualité de ses serveurs. Privilégiez un VPN doté de serveurs dédiés au streaming et vérifiez avant l’achat qu’il propose des serveurs basés dans le pays qui propose un catalogue de streaming qui vous intéresse. La plupart proposent une garantie de remboursement sous 30 ou 31 jours, alors profitez-en, et n’hésitez pas à lire les petites lignes de leurs CGU.

Est-ce légal de contourner le filtre géographique de Netflix avec un VPN ?

Il est tout à fait légal d’utiliser un VPN en France. Netflix, dans ses CGU, ne vous en empêche pas non plus. Attention si vous voyagez toutefois, car les VPN sont interdits dans certains pays : notamment en Chine, Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Turkménistan, Ouganda, Irak, Turquie, UAE et Oman.