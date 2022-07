Le PlayStation Plus pourrait accueillir de nouveaux jeux mythiques en juillet 2022

Certains des nouveaux jeux qui seront disponibles sur les abonnements PS Plus Extra et Premium plus tard ce mois-ci pourraient avoir été révélés à l’avance. On retrouve parmi eux certains titres emblématiques d’Ubisoft.

D’après une récente fuite sur ResetEra, nous pourrions déjà avoir un aperçu de certains des jeux PS Plus Extra et Premium à venir en juillet 2022, dont certains titres Assassin’s Creed et un remake de Final Fantasy.

Assassin’s Creed The Ezio Collection – Crédit : Ubisoft

BlackBate, un leaker sur ResetEra qui s’est montré assez précis dans ses récentes fuites, a récemment partagé de nouvelles informations sur les jeux qui seront disponibles sur les nouveaux PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2022. Après un mois de juin assez intéressant, on sait désormais que le mois de juillet accueillera de grands noms comme Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Les abonnés Extra ont déjà accès à une bibliothèque de plus de 400 jeux PlayStation 4 et 5, mais si vous vous reportez en arrière, vous vous souviendrez que Sony a mentionné que de nouveaux jeux seraient ajoutés à cette bibliothèque chaque mois. Contrairement aux jeux gratuits proposés chaque mois sur le PlayStation Plus Essential, qui remplacent les jeux du mois précédent et sont annoncés dès les premiers jours, les titres du PlayStation Plus Premium sont disponibles pendant plus longtemps.

Lire : PlayStation Plus vs Xbox Game Pass : quelles différences ?

Quels jeux arrivent sur les PlayStation Plus Extra et Premium en juillet ?

En plus de Final Fantasy 7 Remake Intergrade + Episode Intermission, on retrouve également la plupart des jeux Assassin’s Creed qui étaient sortis sur PS4. On retrouve notamment les célèbres Assassin’s Creed IV : Black Flag et Rogue centrés sur la piraterie, mais également Unity, dont l’intrigue se déroule à Paris. Les fans des premières heures seront également ravis de redécouvrir The Ezio Collection, qui comprend les 3 jeux retraçant l’histoire de notre assassin italien préféré.

Voici la liste de tous les jeux qui devraient arriver en juillet 2022 selon le leaker :

Stray

Final Fantasy 7 Remake Intergrade and INTERmission

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

Pour profiter de ces jeux, vous devrez vous abonner au PlayStation Plus Extra à 13,99 euros par mois ou 99,99 euros par an. Vous pouvez également choisir le PlayStation Plus Premium à 16,99 euros par mois ou 119,99 euros par an, qui comprend également des jeux PS, PS2 et PSP, mais également le cloud gaming.

Source : resetera