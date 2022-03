PlayStation Plus vs Xbox Game Pass : quelles différences ?

Le Xbox Game Pass vs le nouveau PS Plus – Crédits : Sony/ Microsoft

Alors que le Xbox Game Pass est bien installé, Sony aimerait bien lui grignoter quelques parts de marché. Pour ce faire, la firme nippone s’apprête à fusionner ses deux services phares que sont le PlayStation Plus et le PlayStation Now. À compter de juin prochain, un nouvel abonnement hybride nommé PlayStation Plus sera proposé aux joueurs. Dans cet article, nous allons mettre en évidence les ressemblances et les différences entre ces deux offres.

PlayStation Plus vs Xbox Game Pass : le comparatif ultime

Abonnements et prix

Le nouveau PlayStation Plus se décline en trois formules distinctes :

Le PlayStation Plus Essential intègre tous les avantages du PlayStation plus au prix de 8,99 €/mois (ou 24,99 €/trimestre, 59,99 €/an ).

). Le Playstation Plus Extra ajoute à cela un catalogue de 400 titres PS4 et PS5 en libre accès au prix de 13,99 €/mois (ou 39,99 €/trimestre, 99,99€/par an ).

(ou ). Le PlayStation Plus Premium inclut le contenu des deux offres précédentes. 340 titres supplémentaires sont également au programme ainsi que le streaming dans le cloud sur console et PC. Il vous en coûtera 16,99 €/mois (ou 49,99 €/trimestre, 119,99 €/an).

Vous l’aurez deviné, ces trois offres sont destinées exclusivement aux détenteurs d’une PS4 ou d’une PS5, voire d’un PC grâce au cloud gaming inclus dans l’offre premium. Détaillons à présent les prix pratiqués par Microsoft pour son Game Pass réservé aux détenteurs de Xbox, PC ou appareils mobiles :

L’abonnement Console permet de jouer à plus de 100 jeux sur Xbox Series X/S et Xbox One au prix de 9,99 €/mois .

. L’abonnement PC donne la possibilité de faire tourner plus de 100 jeux sur PC pour 9,99 €/mois.

L’abonnement Ultimate inclut plus de 100 titres jouables sur console, PC et appareils mobiles, le cloud gaming, les jeux gratuits du Xbox Live Gold ainsi que le mode multijoueur. Prix : 12,99 €/mois.

Jeux

Le Xbox Game Pass s’enrichit très régulièrement et comporte désormais plus de 400 jeux toutes plateformes confondues. On y retrouve notamment les titre Bethesda Softworks à l’instar de Skyrim, Fallout 4, Doom, RAGE 2, Dishonored 2. Au menu aussi : le catalogue EA Play (DIRT 5, FIFA 21, Star Wars Jedi: Fallen Order, Les SIms 4, Battlefield V, etc). Pêle-mêle, la plateforme embarque également Forza Horizon 5, MInecraft, Rainbox Six Siege, Halo Infinite, Sea of Thieves, Dead by Daylight… La liste est évidemment très longue.

De son côté, le PlayStation Plus Premium offre jusqu’à 700 jeux parmi lesquels on retrouvera notamment Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ou encore Returnal. Outre les 400 jeux PS4 déjà inclus dans le forfait Extra, l’abonnement le plus onéreux du nouveau PS Plus proposera la bagatelle de 340 jeux additionnels dont des titres PS3 (en streaming) et des grands classiques PlayStation, PS2 et PSP (streaming et téléchargement).

Avec 700 titres pour son offre Premium, Sony veut frapper un grand dans la fourmilière du jeu à la demande. Certains joueurs PlayStation pourraient bien être séduits par le catalogue élargi proposé par Sony. Mais Microsoft part avec une énorme d’avance, le Xbox Game Pass ayant déjà attiré plus de 25 millions d’abonnés. Les Pcistes continueront d’ailleurs de privilégier le Game Pass PC même si le PS Plus Premium permettra de lancer sur ordinateur des jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 grâce à la magie du cloud.

Sorties day one

Différence notable avec son rival : le pass Ultimate permet d’avoir accès day one aux jeux Xbox Games Studios. De son côté, Sony a précisé qu’il ne suivra pas cette stratégie pour ses productions maison. Ainsi, pas de gros jeux dès le premier jour de leur sortie sur le PlayStation Plus. Du moins dans un premier temps : « Je ne veux rien inscrire dans le marbre à ce stade. Tout ce dont je parle aujourd’hui, c’est l’approche que nous adoptons à court terme », a précisé le patron de PlayStation, Jim Ryan.

Quid des avantages supplémentaires ?

Tous les abonnements susmentionnés proposent des réductions et des offres spéciales. Le Xbox Game Pass Ultimate intègre notamment le Xbox Live Gold (multijoueur, deux jeux gratuits tous les mois, remises jusqu’à 50 %).

De son côté, le PlayStation Plus Essential (inclus dans les deux paliers supérieurs) offre deux jeux téléchargeables chaque mois, le multijoueur ou encore le stockage dans le cloud.

Avantage appréciable du PS Plus Premium que l’on ne retrouve pas dans le Game Pass : il est possible de récupérer des versions d’essai avant d’acheter un jeu.