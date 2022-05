PlayStation Plus : un leak dévoile les jeux offerts en juin, un grand classique au menu ?

Comme à chaque fin de mois, une fuite sur l’identité des trois jeux PS Plus offerts fait son apparition en ligne. Et cette fois-ci, c’est le site Areajugones qui a grillé la politesse à Sony.

PlayStation Plus – Crédit : Sony

Après FIFA 22, Curse of the Dead Gods et Tribes of Midgard, les abonnés PS Plus attendent avec impatience la révélation des titres gratuits de juin dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus. Ces derniers mois, c’est le site Dealabs qui devançait généralement Sony grâce aux informations solides d’un certain billbil-kun. Mais alors que ce dernier vient de promettre une annonce pour ce mardi, il a été doublé par le site espagnol Areajugones.

Sûr de sa source, le rédacteur Claudio Torres donne la liste suivante : God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl. Des jeux qui seraient disponibles du 7 juin au 5 juillet. Pour rappel, le premier cité est un grand classique de la PS4. Plongé dans un cadre nordique, le joueur y incarne le nerveux Kratos, suivi de près par son fils Atreus.

Si l’information s’avère exacte, il se pourrait bien que cette intégration soit un préquel à l’arrivée très attendue de God of War Ragnarok dont la sortie ne devrait plus tarder. Souvenez-vous, Sony avait déjà utilisé une stratégie similaire pour teaser l’arrivée de The Last of Us 2.

PlayStation Plus : des joueurs déçus

Si le site a l’origine de la fuite a déjà vu juste ces derniers mois, certains restent toutefois sceptiques. En cause, le fait que God of War soit notamment déjà inclus dans l’offre PlayStation Plus Premium. Sur le forum de Dealabs, cette révélation a fait l’effet d’une douche froide. « Ne me sortez moi pas ‘Oui mais y a God of War’ alors qu’il va être gratos dans le PS+ Premium et qu’il est trouvable en plus à 10 balles en promo… franchement le PS+ c’est plus comme avant… », déplore l’utilisateur XnanakoMeli

Nous aurons très prochainement la confirmation ou l’infirmation de ce leak par l’entremise de billbil-kun puis par Sony. En attendant, vous pouvez découvrir à quoi ressemblera l’interface du nouveau PlayStation Plus lors de son déploiement le 23 juin.

