Le plus grand MacBook Air de l’histoire sortira en 2023

Apple va lancer la production à grande échelle du plus grand MacBook Air jamais conçu. Celui-ci sera affublé d’un écran de 15,5 pouces et devrait être animé par la fameuse puce M2. Il pourrait être disponible dans le courant du printemps 2023.

Le MacBook Air M1 © Apple

L’année 2023 s’annonce riche en sorties de MacBook. Un petit nouveau devrait notamment faire grossir la gamme Air d’Apple. Il s’agit du très attendu MacBook Air de 15,5 pouces dont le format élargi pourrait en séduire plus d’un. D’après l’analyste Ross Young, Apple prévoit de lancer la production dès le premier trimestre 2023. Il table ainsi sur un lancement commercial au printemps de la même année.

Fait notable, il s’agira du plus grand MacBook Air de l’histoire, un tel format n’ayant encore jamais été adopté pour les gammes précédentes. Actuellement, Apple commercialise le MacBook Air M2 de 13,6 pouces . Pour son futur modèle, Apple devra fournir la puissance du MacBook Air actuel en l’additionnant d’un écran plus grand. Et ce sans augmenter considérablement le poids de la bête.

À lire > MacBook Air, MacBook Pro : quel ordinateur portable Apple choisir en 2022 ?

Un MacBook Air de 15,5 pouces dans les cartons

Selon toute vraisemblance, le futur modèle sera propulsé également par la puce M2, la puce M3 n’étant a priori par prévue pour tout de suite. Du reste, qui dit châssis plus grand, dit possiblement batterie plus conséquente. L’autonomie déjà très correcte du MacBook Air M2 pourrait ainsi s’améliorer sur la version 15,5 pouces. Pour rappel : lors de notre test, nous avons pu utiliser notre MacBook Air M2 pendant une journée et demi en usage standard sans recharge (Safari avec dix onglets, Spotify, Mail, Skype).

Le nouveau modèle devrait bénéficier de la même fiche technique que son prédécesseur dont le prix de départ s’élève à 1 499 € (SSD de 256 Go). Son prix dépassera ainsi la barre des 1500 €. Toujours au rayon des ordinateurs pommés, des MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces sont également attendus pour l’année prochaine. Un nouveau MacBook Pro et une nouvelle génération d’iMac 24 pouces sont en outre au programme.

Bloomberg s’attend enfin à ce qu’Apple sorte un nouveau MacBook 12 pouces fin 2023 ou début 2024. Et nous avons appris récemment qu’Apple bosserait sur un MacBook Pro avec écran pliable jusqu’à 20 pouces.