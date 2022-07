MacBook Air M2 : un excellent choix comme premier Mac ?

MacBook Air M2 © Apple

Le MacBook Air M2 sera disponible en précommande vendredi 8 juillet à partir de 14 heures, avec une disponibilité dès le 15 juillet prochain. Apple l’avait annoncé lors de la WWDC 2022, avec une puce M2 plus performante que la puce M1, un design revu et quatre nouveaux coloris.

Plus cher que le MacBook Air M1, nous nous étions déjà demandés si le modèle standard du MacBook Air M2 allait tant valoir le coup que ça, surtout vis-à-vis du modèle haut de gamme. Aujourd’hui, nous vous apportons un autre point de vue, puisque nous pensons qu’il pourrait bien s’agir d’un bon choix comme premier Mac…

Un design plutôt attrayant pour une solide fiche technique

Bien qu’il soit plus mince (1,13 cm de haut, 30,41 cm de large, 21,5 cm de profondeur), le MacBook Air M2 profitera d’un design aux bordures carrées et biseautées, similaire aux MacBook Pro. Ce nouveau MacBook Air signe donc la fin des bordures asymétriques qui caractérisaient le modèle, depuis le premier sorti en 2008 déjà. Un choix qui déplaira probablement à certains, mais qui nous aura plutôt séduit lors de sa présentation à la WWDC 2022.

Fin, mais aussi léger : ce MacBook Air nouveau ne pèsera que 1,24 kg sur la balance. Des dimensions séduisantes qui sauront à coup sûr plaire à beaucoup d’utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable particulièrement léger et fin à transporter.

MacBook Air M2 en coloris Minuit © Apple

En plus de l’intégration de la dernière puce Apple Silicon, les fonctionnalités du MacBook Air M2 incluent un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, plus grand de 0,3 pouces que le MacBook Air M1 grâce à ses bordures d’écran affinées. Précisons qu’il héritera de l’encoche des nouveaux Mac, sans pour autant profiter d’un quelconque système de reconnaissance faciale, ce qui est bien dommage.

L’encoche s’invite sur le MacBook Air © Apple

Il profitera toutefois d’une webcam en 1080p (au lieu de 720p sur l’actuel), de trois micros avec beamforming directionnel et d’un système audio à quatre haut-parleurs. Un ensemble audio mieux taillé pour les visioconférences que son prédécesseur, donc.

Ce nouveau MacBook Air M2 embarquera également un port de charge MagSafe 3. Un système qui permet de protéger votre ordinateur portable d’éventuels dommages accidentels puisque le câble d’alimentation se détache tout seul s’il est tiré trop fort. Le modèle actuel se recharge par un câble USB Type-C qui, s’il est tiré par inadvertance, embarque l’ordinateur dans sa chute.

Le MagSafe 3 sera présent sur le MacBook Air M2 © Apple

Si vous vous posez la question, le MacBook Air M2 ne profitera lui aussi « que » de deux ports Thunderbolt et USB 4, sur le côté gauche (et d’une prise mini-jack 3,5 mm à droite). Il sera possible d’y connecter un écran externe d’une résolution atteignant 6K à 60 Hz.

Côté autonomie, Apple annonce jusqu’à 18 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV et jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil grâce à une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh. Choix privilégié pour beaucoup d’étudiants et de travailleurs nomades, le MacBook Air est réputé pour être particulièrement endurant. Espérons que ce modèle ne soit pas l’exception qui confirme la règle.

Pour séduire un plus grand nombre d’utilisateurs, le MacBook Air 2022 sera également proposé en quatre coloris différents : Argent, Lumière stellaire, Gris sidéral et Minuit. Une couleur sombre particulièrement attrayante, on ne va pas se le cacher.

MacBook Air M2 © Apple

Comme son prédécesseur, le MacBook Air M2 tire lui aussi un trait sur la Touch Bar. Une fonctionnalité présente sur d’autres Mac qui est loin de faire l’unanimité. Il garde en revanche le clavier Magic Keyboard du MacBook Air M2, avec des touches grand format confortables, en plus d’un large pavé tactile. Le capteur Touch ID, particulièrement pratique pour la gestion des mots de passe par exemple, reste implémenté en haut à droite.

L’écosystème Apple, une affaire qui marche

Ce nouveau MacBook Air M2 sera particulièrement intéressant si vous possédez déjà des produits Apple. L’interopérabilité entre le Mac, l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods (et même le Homepod) est ce qui rend l’écosystème Apple si efficace. Si vous avez déjà un iPhone ou un iPad et un compte iCloud, vous pourrez passer par votre Mac pour passer des appels et d’envoyer des messages via votre iPhone, profiter de vos photos iCloud, etc. Un aspect pratique.

macOS Ventura © Apple

Malgré son prix, ce MacBook Air M2 devrait logiquement représenter un bon pari sur l’avenir. Le prochain système d’exploitation de la firme de Cupertino, macOS Ventura, sera compatible avec les MacBook datant de 2017. Dans cette logique, le MacBook Air M2 devrait profiter des dernières nouveautés pendant les cinq prochaines années, au minimum.

Un prix qui en déroutera toutefois certains

On reprochera toutefois le prix de ce MacBook Air M2. À titre d’information, il sera proposé à 1 499 euros en modèle standard, soit 350 euros de plus que le modèle actuel, le MacBook Air M1. Ce n’est pas rien, d’autant plus que le modèle standard sera — toujours — livré en 256 Go et 8 Go de RAM.

Sorti en 2020, le MacBook Air M1 est toujours aussi attrayant en 2022, en plus d’être plutôt bon marché. On le retrouve désormais bien souvent à moins de 1000 euros, surtout en période de soldes. Quant à savoir lequel des deux vaudra le plus le coup, réponse lors de notre test du MacBook Air M2 qui arrivera courant juillet.