PS5 Pro : Sony révèle les jeux optimisés pour sa nouvelle console

Alors que le prix de la future PS5 Pro de Sony fait débat, l’entreprise japonaise souhaite détourner les regards et mettre en avant sa nouvelle console plus musclée en dévoilant de nouveaux jeux améliorés.

Lors de la conférence du 10 septembre, Sony a annoncé la sortie de la PlayStation 5 Pro pour le 7 novembre avec quelques jeux déjà compatibles et mis à jour pour la nouvelle console plus puissante. Lors du State of Play d’hier, de nouveaux titres améliorés viennent d’être dévoilés : Stellar Blade, Star Wars Jedi : Survivor, F1 24, Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, Resident Evil Village et Resident Evil 4, et Dragon Age : The Veilguard.

Liste complète des jeux annoncés

Voici donc la liste complète des 20 jeux confirmés qui ont été améliorés pour la nouvelle PS5 Pro et sur lesquels vous pourrez passer des heures et des heures :

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon Age : The Veilguard

Dragon’s Dogma II

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Star Wars Jedi : Survivor

Stellar Blade

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Il est aussi fort probable que de gros hits prévus pour les mêmes dates, comme Monster Hunter Wilds et Ghost of Yotei (Ghost of Tsushima 2), seront, eux aussi, optimisés.

Que propose la PS5 Pro ?

Pour justifier son prix élevé à 800€ qui fait un peu grincer des dents, la nouvelle console de Sony veut plaire aux joueurs non seulement avec une ribambelle de jeux patchés mais aussi avec une fiche technique particulièrement alléchante.

Si toutes les rumeurs se révèlent exactes, la PS5 Pro serait une console surpuissante capable de booster nativement des milliers de jeux grâce notamment à un GPU 45 % plus rapide que le modèle standard. Ray-Tracing amélioré, 4K à 60 images par seconde, technologie PSSR sont au menu.