Le Samsung Galaxy S23 FE bénéficie des soldes avec en plus des écouteurs Galaxy Buds FE offerts

Chez Boulanger, le Samsung Galaxy S23 FE bénéficie des soldes d’hiver et passe désormais à 599 € au lieu de 700 €.

Sur le marché depuis quelques mois, les soldes d’hiver vont vous permettre d’acheter le Samsung Galaxy S23 FE sans vous ruiner et avec une belle surprise en prime. En effet, actuellement il passe à 599 € au lieu de 700 € et Boulanger vous offre en plus les écouteurs Galaxy Buds FE.

Le Samsung Galaxy S23 FE est en promotion avec un cadeau offert

Si les soldes sont pour vous le moment pour changer votre smartphone, voici un produit qui devrait vous intéresser. Ce smartphone récent, performant et en promo propose des caractéristiques tout à fait correctes qui vont certainement répondre à vos besoins du quotidien.

Le Samsung Galaxy S23 FE retrouve le design complet du Samsung Galaxy S23 mais à l’intérieur quelques changements sont bien présents. Il est tout d’abord porté par le processeur Exynos 2200 avec en complément 8 Go de RAM soit un processeur haut de gamme qui va vous donner accès à l’ensemble de vos applications sans provoquer des ralentissements.

Vous aurez le plaisir de naviguer sur son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz pour une belle fluidité. Son équipement photo vous permettra d’immortaliser vos plus beaux souvenirs grâce à un triple capteur : un module principal de 50 MP, un ultra-grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP.

A noter que chez Boulanger, vous aurez en complément de votre achat, les écouteurs Galaxy Buds FE vous seront offerts soit un très beau cadeau à ne pas rater.

