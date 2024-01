Meilleurs smartphones à moins de 600 euros : lequel acheter en 2024 ? 

Actuellement, il est possible de trouver des smartphones très performants sous la barre des 600 euros. Sans être des appareils haut de gamme, ils offrent tous un bon rapport qualité/prix pour cette catégorie. Voici notre sélection des meilleurs smartphones entre 500 et 600 euros.

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 600 €

Motorola Edge 40, le plus polyvalent 342€ Voir 300.89€ Voir 337.71€ Voir 343€ Voir 345€ Voir 349€ Voir 522€ Voir 599€ Voir Plus d'offres Samsung Galaxy A54 5G , le mobile au meilleur rapport qualité/prix 371.31€ Voir 329€ Voir 342.98€ Voir 384.10€ Voir 399.99€ Voir 407€ Voir 417.52€ Voir 549€ Voir 549€ Voir 549€ Voir 549€ Voir Plus d'offres Google Pixel 7, le meilleur smartphone à moins de 600 euros 372.45€ Voir 397.90€ Voir 399.90€ Voir 421.99€ Voir 424€ Voir 449€ Voir 456€ Voir Plus d'offres

De nos jours, il est aisé de se procurer des smartphones de bonne qualité entre 500 et 600 euros. Sans être des mobiles premium, ils sont performants dans de nombreux domaines et embarquent souvent les dernières technologies. À la vue de leurs fiches techniques, ils disposent d’un bon rapport qualité/prix, comparés à d’autres modèles haut de gamme. En résumé, ce sont des produits de milieu de gamme et nous allons vous aider à faire le bon choix.

Notre guide d’achat va surtout se concentrer sur des appareils Android. En effet, il est rare de trouver des iPhone autour de ces tarifs, mais ce n’est pas non plus impossible comme nous allons le voir dans ce guide d’achat. Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 600 euros.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs smartphones de 2024

Samsung Galaxy A54 5G, le mobile au meilleur rapport qualité/prix

Dans la catégorie du meilleur smartphone à moins de 600 euros, le Samsung Galaxy A54 5G est le plus sérieux concurrent du Google Pixel 7. De même, il est, pour nous, le mobile avec le meilleur rapport qualité/prix de 2023. Sinon, dans cette tranche tarifaire, vous allez pouvoir profiter de la version 256 Go de capacité de stockage.

Côté technique, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au niveau de la qualité d’affichage, c’est un excellent produit. Ensuite, il dispose du processeur Exynos 1380 épaulé par 8 Go de ram. Les performances sont suffisantes pour du multitâche, mais il ne faut pas non plus trop lui en demander avec des jeux 3D. Le module photo se compose lui de 3 capteurs, dont un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un objectif macro de 5 Mpx. Pour ce tarif, le résultat est plus qu’honorable.

Enfin, il dispose d’une solide batterie de 5000 mAh capable d’assurer environ 2 jours d’autonomie. Seul bémol, sa charge de 25W a besoin de presque 1h30 pour recharger l’appareil à 100%. Pour finir, il est un des derniers smartphones de cette gamme à embarquer un port pour carte mémoire microSD.

À lire aussi : notre test complet du Samsung A54 5G

Google Pixel 7, le meilleur smartphone à moins de 600 euros

On continue notre sélection avec ce qui est pour nous le meilleur smartphone à moins de 600 euros, j’ai nommé, le Google Pixel 7. Comme vous pouvez vous en douter, nous n’avons pas sélectionné la dernière génération de Pixel 8 en raison de prix dépassant les 800 euros. Dans tous les cas, avec ce mobile, nous pouvons compter sur une dalle OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un peu en deçà de la concurrence, mais la qualité d’affichage reste très bonne.

Ensuite, il est équipé du SoC Google Tensor G2 accompagné de 8 Go de ram. Il n’y a rien à redire sur ce dernier qui offre toujours de bonnes performances. Mais là où on attend au tournant un Google Pixel, c’est sur la partie photo. Ici, on trouve un module composé uniquement de 2 capteurs : un principal de 50 Mpx et un second de 12 Mpx. Une nouvelle fois, la qualité est très bonne, mais ce n’est pas le meilleur mobile du fabricant dans ce domaine. Cependant, dans cette tranche de prix, difficile de trouver beaucoup mieux.

Dernier point, sa batterie de 4355 mAh va assurer une journée d’utilisation, mais ici aussi, on aurait aimé un peu mieux. Seul véritable regret, nous n’avons pas trouvé de chargeur dans la boîte.

À lire aussi : notre test complet du Google Pixel 7

iPhone SE (2022), le smartphone Apple au meilleur prix

Et oui, il est possible de trouver un smartphone Apple sous la barre des 600 euros avec l’iPhone SE de 3e génération. Ce dernier n’est clairement pas au niveau des iPhone 14 ou 15, mais il peut encore vous rendre de fiers services. D’ailleurs, sa fiche technique n’a pas grand-chose à envier à ses concurrents. Tout d’abord, il possède l’excellente puce A15 qui offre de très bonnes performances pour un appareil de cette gamme. Sur ce point, vous ne serez pas limité par la puissance.

D’un autre côté son écran 4,7 pouces dispose d’une bonne qualité d’affichage, mais on doit bien avouer que ce format est un peu trop petit en 2023. À l’inverse, son gabarit le rend très agréable en main. Sinon il possède un unique capteur de 12 Mpx à l’arrière. C’est très léger, mais avec l’aide de l’IA, le résultat est étonnamment bon. Soyons claire, nous ne sommes pas sur un photophone, mais comparé à certains smartphones qui multiplient les capteurs sans offrir un grand résultat, cet iPhone SE se débrouille bien dans ce domaine. Cependant, les photos de nuit sont à oublier.

Pour finir, il embarque une batterie de 2000 mAh capable d’assurer une journée d’autonomie. D’ailleurs, cela peut sembler léger, mais par exemple, la batterie de l’iPhone 14 dépasse à peine les 3000 mAh. Enfin, la charge rapide est absente.

À lire aussi : notre test complet de l’iPhone SE (3e génération)

Motorola Edge 40, le plus polyvalent

Nous débutons ce comparatif avec un smartphone assez méconnu, le Motorola Edge 40. Ce dernier dispose d’une solide fiche technique et son prix de départ est de 599 €, ce qui lui permet de tout pile rentrer dans cette sélection. Sinon son design est classique, mais on retrouve du similicuir qui offre de bonnes sensations en main. Côté technique, il dispose d’un écran pOled de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On peut passer manuellement ce dernier à 60 ou 120 Hz pour économiser la batterie.

Dans tous les cas, l’affichage est de bonne qualité. Il s’agit d’une de ses principales forces. En termes de puissance, il est équipé du SoC Dimensity 8020 épaulé par 8 go de ram. Ce dernier est suffisant pour du multitâche, mais nous le trouvons plus en difficulté que ses concurrents pour du gaming. Ensuite, il possède simplement deux capteurs photos de respectivement 50 et 13 Mpx. Ce module est capable de prendre de jolis clichés la journée, mais il est en sérieuse difficulté la nuit. Sinon, on note la présence d’un capteur frontal de 32 Mpx de très bonne qualité.

Enfin, il embarque une batterie de seulement 4300 mAh. Elle va vous garantir une journée d’autonomie, mais il ne faut pas trop pousser le smartphone. Pour nous, c’est clairement la faiblesse de ce smartphone comparé aux autres modèles de cette sélection. D’un autre côté, la charge rapide de 68W recharge le téléphone en 45 minutes et il y a aussi une fonctionnalité charge sans-fil.

Oppo Reno 8, un bon choix de smartphone gaming

Avec le Oppo Reno 8, nous vous proposons un smartphone premium adapté au gaming. Bien évidemment, ce n’est pas là son unique point fort. En effet, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Même, si l’on avait aimé du 120 Hz, la qualité d’affichage se montre très bonne.

Ensuite, sur le point qui ici nous intéresse le plus, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 1200 épaulé par 8 Go de ram. Ce n’est pas le SoC le plus connu et pourtant, il offre de bonnes performances. Il est capable de faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources, même si parfois, il faudra faire quelques sacrifices du côté des graphismes. Ensuite, il se révèle un bon choix en matière de photo. Son module se compose de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Sans être un photophone, il est capable de prendre de beaux clichés de jour comme de nuit. Cependant, son second capteur, un ultra grand-angle est peu efficace.

Pour conclure, il dispose d’une batterie de 4500 mAh qui assure tout juste une journée d’autonomie. C’est ici que se trouve sa principale faiblesse. Mais cette dernière est rattrapée par la puissante charge rapide de 80W permet de recharger le smartphone à 100% en seulement 30 minutes.

À lire aussi : notre test complet du Oppo Reno 8

Xiaomi 12T Pro, le smartphone haut de gamme au meilleur prix

Pour conclure notre sélection, nous vous proposons le Xiaomi 12T Pro. C’est un appareil premium qui vient de voir son prix descendre sous la barre des 600 euros chez de nombreux revendeurs. En effet, cela s’explique par l’arrivé du Xiaomi 13T Pro dans le catalogue du fabricant chinois. Dans tous les cas, ce modèle de l’année dernière embarque une dalle Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En bref, il offre une superbe qualité d’affichage.

Sinon, il possède un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 8 Go de ram. Pour le coup, c’est sûrement le mobile le plus puissant de notre comparatif. Il est à l’aise dans de nombreux domaines notamment en gaming avec les jeux les plus exigeants. Ensuite, vient la partie photo. Cette dernière comprend un triple capteur, dont un principal de 200 Mpx. Dans l’ensemble, la qualité des clichés est correcte, et cela même de nuit. Pour autant, on est très loin de ce que peut proposer une Galaxy S23 Ultra. Pour le coup, l’absence d’un téléobjectif se fait sentir.

Dernier point, il dispose d’une batterie de 5000 mAh capable d’assurer une bonne journée d’autonomie. Mais surtout, Xiaomi oblige, on retrouve une charge rapide 120W qui recharge le smartphone en moins de 30 minutes.

À lire aussi : notre test complet du Xiaomi 12T Pro

🤔 Quelles marques proposent des smartphones à moins de 600 euros ?

À l’heure actuelle, tous les fabricants proposent des smartphones sous la barre des 600 euros. Certaines marques sortent des produits neufs avec un prix de départ inférieur à cette somme, cependant, il va falloir vous tourner vers des modèles plus anciens si vous voulez un produit Apple. D’ailleurs, nous proposons seulement l’iPhone SE (2022), dans notre comparatif comme c’est un mobile offrant encore de bonnes performances. Les générations plus anciennes peuvent être plus abordables, mais elles sont seulement disponibles en reconditionnés. Sinon, la puissance peut parfois à laisser désirer.

D’un autre côté, si vous êtes adeptes des produits Samsung ou Xiaomi, il va être aisé de trouver votre bonheur dans cette tranche de prix.

👉 Quelles concessions faire avec un smartphone à moins de 600 euros ?

En réalité, il y a peu de sacrifices à faire quand on achète un smartphone à moins de 600 euros. Il est facile de trouver des modèles avec une bonne autonomie, une excellente qualité d’affichage, et même la compatibilité 5G. Cependant, les modules photos peuvent parfois laisser à désirer. Mais sur ce point, les choses vont être différentes d’un produit à l’autre. En effet, certains produits de ce comparatif pourraient avoir leurs places dans une sélection des meilleurs photophones.

Le principal défaut de ces mobiles se situe généralement du côté de la puissance. Il est rare de trouver des processeurs très puissants dans cette catégorie. Si vous êtes un adepte de gaming, selon vos jeux préférés, il vaudra mieux vous tourner vers des modèles plus onéreux. D’un autre côté, les SoC des smartphones à moins de 600 euros assurent une bonne fluidité en multitâches ou avec des jeux peu gourmands en ressources.

