Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : date de sortie, intrigue, toutes les infos

Vous avez dévoré l’intégralité de la première saison des Anneaux de Pouvoir et vous vous demandez à juste titre quand le second acte fera irruption. Après avoir présenté patiemment les arcs des personnages et les régions de la Terre du Milieu où il sévissent, la série s’est accélérée jusqu’au climax où le Seigneur Ténébreux est enfin sorti de son anonymat. Alors que les bases sont posées, la saison 2 s’annonce palpitante à souhait.

Pour vous aider à patienter jusqu’à la prochaine saison, nous vous proposons ci-dessous un résumé du premier acte avant de mettre en exergue les questions que ce dernier soulève pour la suite. Les rumeurs autour de sa date de sortie et les dernières informations notables seront également abordées.

Les Anneaux de Pouvoir : que s’est-il passé dans la première saison ?

Du côté de Galadriel

Persuadée que le mal persiste malgré la chute de Morgoth, Galadriel se heurte au scepticisme de ses pairs qui s’arrangent même pour l’envoyer en Valinor. Mais l’Elfe estime que sa mission en Terre du Milieu n’est pas achevée et se jette à l’eau. Naufragée, elle fait la rencontre d’Halbrand sur un radeau, un Homme du Sud loin de sa patrie. Les deux naufragés sont recueillis par Elendil qui les emmène sur l’île de Númenor.

Galadriel parvient à convaincre la reine régente Tar-Míriel de lever une armée pour affronter la menace naissante. Pour appuyer son propos, elle assure qu’Halbrand est de sang royal et que sa place est sur le trône des Terres du Sud malmenées. Après avoir affronté les Uruk d’Adar, Galadriel et consorts assistent toutefois impuissants à la naissance du Mordor. La Montagne du Destin entre en éruption, plongeant la région dans le noir.

Alors que les Hommes de Númenor battent en retraite, Galadriel se rend en Eregion avec un Halbrand blessé et de plus en plus suspect. Ce dernier impulse alors la création des anneaux elfiques et dévoile son visage maléfique à Galadriel : celui de Sauron.

Il faut toujours se méfier des apparences…

Du côté de l’Étranger

En marge de tout cela, nous avons également suivi les pérégrinations de l’Étranger, un drôle d’individu tombé telle une météorite sur la Terre du Milieu. Complètement déboussolé, cet être doté de pouvoirs magiques ignore ce qu’il fait ici. Il devient ami avec la Hobbit Nori qui prend soin de lui malgré ses réactions parfois effrayantes.

Pendant ce temps, trois cultistes de Sauron le suivent à la trace, persuadées que l’Étranger est leur maître vénéré. Il finit par les affronter dans le dernier épisode. Avant d’être vaincues, elles comprennent qu’il est un Istar, un Maia envoyé par les Valar pour faire face à l’antagoniste avide de puissance. Finalement, l’Étranger se met sur la route du Rhûn, accompagné de Nori.

Du côté d’Elrond

Elrond est missionnée par le Haut-Roi Gil-galad pour aider Celebrimbor à mettre sur pied une forge dantesque. Pour ce faire, l’aide des Nains est nécessaire. L’Elfe se rend dans les mines de la Moria pour s’entretenir avec son vieil ami, le prince Durin IV. Il finit par découvrir que les Nains ont mis au jour un minerai extrêmement précieux, le mithril, lequel est vital pour la survie des Elfes en Terre du Milieu.

Mais Durin III refuse de passer un marché avec eux, expulsant Elrond avant de déchoir Durin IV de sa royauté et de faire sceller la mine. Problème, en creusant profondément, les Nains ont réveillé un Balrog, une créature démoniaque au service de Morgoth jadis…

Le mithril

Les Anneaux de Pouvoir : à quoi s’attendre pour la saison 2 ?

Les enjeux sont nombreux. Alors que les anneaux elfiques sont les derniers à être façonnés dans le canon, ils sont déjà forgés dans la série. Dans la saison 2, il est probable que Sauron s’attelle à la fabrication (puis à la distribution) des autres anneaux. Ces derniers sont destinés aux monarques Nains et Hommes. L’objectif étant de les corrompre grâce à l’Anneau Unique qu’il doit encore forger dans les entrailles du Mont Destin.

En chemin vers le Mordor à la fin de l’épisode 8, Sauron va également retrouver Adar, son ancien lieutenant à la tête d’une armée d’Uruk assoiffés de sang. Fin manipulateur, il est possible qu’il parvienne à les mobiliser sous sa bannière en douceur. Pendant ce temps, Galadriel devrait continuer à tirer la sonnette d’alarme en Terre du Milieu alors que la menace grandit. Elle devrait pouvoir compter sur Númenor même si les jours de la cité sont comptés.

La quête de l’Étranger sera également intéressante à plus d’un titre. La constellation qui fascinait tant le personnage l’a mis sur la piste du Rhûn, une région située à l’est du Rhovanion et du Mordor. Celle-ci est peu documentée dans les livres sources, Aragorn la décrivant notamment comme un endroit « où les étoiles sont étranges »…

Il se dit que les deux Mages Bleus envoyés vers l’Est provoquèrent la division chez les Orientaux lors du Troisième Âge, ce qui les empêchera de coloniser le Gondor. Pour rappel, ces derniers grossiront plus tard les rangs de l’armée de Sauron lors de la Guerre de l’Anneau. LÉtranger est-il l’un des deux Mages Bleus ? S’agit-il de Gandalf, comme le laisse supposer une réplique, ou d’un autre Istar ?

Par ailleurs, la mine de mithril sera au cœur de la saison 2. Il sera intéressant de voir si Elrond et Durin IV parviendront tout de même à en prélever au nez et à la barbe du roi Nain afin de préserver la race elfique d’une chute inéluctable. La menace du Balrog risque en outre de causer bien du tort à Khazad-dûm…

Les anneaux elfiques

Les Anneaux de Pouvoir : quelle date de sortie ?

Le tournage de la saison 2 a d’ores et déjà démarré. Celle-ci s’annonce plus intense et plus sombre alors que les bases scénaristiques ont été posées lors du premier acte. On devrait retrouver de nouveaux personnages bien connus des puristes comme l’Elfe Cirdan. Quant à sa date de sortie, les deux showrunners estiment que la série ne déboulera pas avant 2024.