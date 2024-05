Les films Disney ont été d’énormes bides en 2023, c’est la catastrophe

Ce n’est pas qu’une impression, les films Disney ont de plus en plus de mal à prendre. Notamment l’univers Marvel puisque depuis la fin de l’équipe historique (Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, etc), les sorties ont du mal à convaincre. Par exemple, Ant-Man 3 s’est mangé un mur tout comme The Marvels. Marvel Studios cherche aussi un remplaçant à Jonathan Majors, l’interprète de Kang le Conquérant qui a été condamné pour des violences conjugales.

Deadline a présenté son classement des plus gros flops cinématographiques de 2023 en termes de box-office et (non) surprise, 4 films Disney figurent dedans parmi les 5. Le média précise tout de même qu’une entreprise comme Apple n’y est pas puisque ses pertes en termes de productions sont considérées comme des dépenses publicitaires pour amener les utilisateurs vers son écosystème. Autre élément à noter : le budget total inclut aussi la promotion, le marketing, etc.

The Marvels : perte de 237 millions de dollars

Le Candyman de Nia DaCosta n’était pas mauvais mais cela n’a pas suffit à permettre un succès commercial pour The Marvels. Pourtant, Marvel Studios tente de s’entourer de réalisatrices indépendantes et réputées mais rien n’y fait, ça ne prend pas. La preuve avec ce film mais aussi Les Éternels de Chloé Zhao qui a pourtant décroché un Oscar du meilleur film pour Nomadland. Résultat, une perte de 237 millions de dollars pour un budget total de 455 millions de dollars.

The Flash : perte de 155 millions de dollars

Ah, The Flash… Les spectateurs l’avaient pourtant promis lors des projections presse : c’est le meilleur film DC Comics depuis The Dark Knight. Mais non, pas du tout. Il faut dire que les déboires d’Ezra Miller n’ont pas aidé et sans surprise, l’acteur n’a aucun projet listé pour 2024 sur IMDb. Ce long-métrage a provoqué une perte de 155 millions de dollars pour un budget conséquent de 405 millions de dollars.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée : perte de 143 millions de dollars

Disney a pourtant fait le maximum, via la filiale Lucasfilm, pour un retour gagnant. La présence de l’emblématique Harrison Ford, des séquences dans le passé avec du de-aging, le réalisateur James Mangold considéré comme talentueux à qui l’on doit notamment Logan… Malheureusement, les spectateurs n’ont pas été au rendez-vous : 143 millions de dollars en termes de perte pour un budget de 516 millions de dollars.

Wish : perte de 131 millions de dollars

Fut un temps, le moindre dessin animé de Disney était un carton. Le Roi Lion, Tarzan, Aladdin, Blanche-Neige… On ne compte plus les succès majeurs du studio. Ce temps paraît fort lointain pour les fans puisque ses dernières productions n’ont pas eu le même impact. C’est notamment le cas de Wish avec son budget de 362 millions de dollars pour une perte de 131 millions de dollars.

Le Manoir hanté : perte de 117 millions de dollars

Adapter une attraction Disney, c’est ambitieux. Mais pourquoi pas ? Après tout, c’est le cas de la franchise Pirates des Caraïbes qui a eu droit à un immense succès dans le monde entier et a popularisé le personnage de Jack Sparrow. Malheureusement, la sauce n’a pas pris avec Le Manoir Hanté qui affiche une perte de 117 millions de dollars pour un budget de 260 millions de dollars.

Source : Deadline