Le Seigneur des anneaux : les films vendus en NFT, mais pour quoi faire ?

La Warner Bros. Discovery saute à son tour dans le train des NFT. Elle va proposer à partir du 21 octobre et à une poignée de fans d’acheter la version étendue du premier film de Peter Jackson en jetons non fongibles, afin d’en faire « une expérience cinématographique vivante ».

La Warner Bros. transforme les films Le Seigneur des anneaux en NFT © Warner Bros.

Tant qu’il est encore chaud, la Warner Bros. Discovery saute, elle aussi, dans le wagon des NFT. Le conglomérat du divertissement s’est associé à la société Eluvio afin de lancer Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’Anneau (en version étendue) via le Web3 Movie Experience, achetable en jetons non fongibles.

Il y aura deux versions en édition limitée du premier film de la trilogie fantastique de Peter Jackson, sous forme de jetons non fongibles donc, ou NFT, disponibles à regarder via le site Web Movieverse de Warner Bros., nouvellement lancé. La Warner Bros. Discovery va proposer 999 exemplaires de « l’Epic Edition », au prix de 100 dollars chacun, et 10 000 exemplaires de la « Mystery Edition » à 30 dollars chacun.

Acheter le premier film du Seigneur des anneaux en NFT, c’est donc désormais possible

Ces deux versions permettront aux acheteurs de regarder la version étendue du film (qui dure 3 heures et 48 minutes) en 4K UHD, ainsi que l’accès à plus de huit heures de fonctionnalités spéciales, des centaines d’images et des objets de collection AR cachés. L’Epic Edition comprend des menus de navigation pour trois lieux de tournage ainsi que des illustrations. La Mystery Edition comprend l’un d’entre eux, attribué au hasard.

Mais pour quoi faire ? Selon Michelle Munson, P.-D. G. et cofondatrice d’Eluvio, Warner Bros. « peut personnaliser le contenu pour chaque NFT, afin d’en faire une expérience ludique au fil du temps ». La Warner Bros. dit qu’il s’agit d’une « expérience cinématographique vivante », plutôt qu’une simple copie du film.

À lire : Le Seigneur des anneaux : mais que devient Faramir après la défaite de Sauron ?

Quant à la façon dont Warner Bros. a décidé du nombre de NFT à créer pour cette version, Schell a expliqué qu’il s’agissait d’un « équilibre » entre « faire en sorte qu’il soit disponible pour les fans et vouloir également avoir un certain niveau de rareté et d’exclusivité ».

Pour acheter l’un des NFT, les utilisateurs doivent créer un portefeuille multimédia Eluvio (qui agit comme un coffre-fort numérique) et permet aux consommateurs de diffuser et d’acheter du contenu. Les NFT Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’Anneau pourront être achetés via des cartes de crédit ou des portefeuilles de crypto-monnaie à partir de 18 heures le vendredi 21 octobre 2022, via Web3.