Le Seigneur des anneaux : mais que devient Faramir après la défaite de Sauron ?

L’un des héros les plus méconnus de la saga du Seigneur des anneaux est Faramir, le frère de Boromir et le fils de Denethor II. Pourtant, ses actions auront aidé Frodon dans sa quête et auront empêché les Hommes de mettre la main sur l’Anneau Unique. Alors, qu’est-il arrivé à Faramir après la défaite de Sauron et la Guerre de l’Anneau ?

Faramir, le grand oublié des films de Peter Jackson

Faramir était une bonne personne, en plus d’avoir toujours résisté à la tentation de l’Anneau Unique. En trouvant Frodon et en l’escortant, Faramir interroge le jeune Hobbit pour comprendre le but de son voyage. Il se rend vite compte qu’il porte l’arme de l’ennemi ; mais plutôt que d’essayer de le prendre comme son frère et d’être influencé par la volonté propre de l’Anneau, Faramir s’est abstenu.

Si les actions de Faramir ont permis la destruction de l’Anneau Unique, son père, Denethor, ne le voyait pas de cette façon. Il a continué à repousser son fils, croyant que ses deux enfants étaient morts et se brûlant vif sur un bûcher. Sans aucune famille, Faramir est resté le dernier de sa lignée, devenant de facto Intendant du Gondor. Cependant — et contrairement à son père — il s’est retiré de son rôle pour permettre à Aragorn de devenir roi.

Le jour du couronnement d’Aragorn, Faramir se glisse dans un rôle avec lequel il est particulièrement à l’aise : Capitaine de la Tour Blanche et Prince de l’Ithilien, avec mission de nettoyer et de récupérer les territoires perdus lors de la guerre. Ainsi, Faramir aura passé une grande partie de sa vie à éliminer les factions restantes des forces de Sauron.

Si la relation entre Faramir et Eowyn est laissée de côté dans les adaptations du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, l’édition étendue du Retour du Roi laisse sous-entendre qu’ils réussissent à trouver l’amour. Ils se découvrent pour la première fois à la toute fin de la guerre, alors que Faramir est envoyé pour soigner ses blessures dans les maisons de guérison du Gondor.

Après les funérailles du roi Théoden, Faramir et Eowyn se marient. Ils s’installent pour le reste de leur vie dans un quartier calme d’Emyn Arnen, en Ithilien du sud, non loin de Minas Tirith, et ont un fils nommé Elboron.

Devenant Seigneur d’Emyn Armen, Faramir décédera finalement à l’âge de 120 ans, faisant de lui l’une des personnes les plus âgées de sa lignée et démontrant à quel point le sang de Númenor était fort en lui, comme Aragorn.