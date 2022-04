La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir promet d’être à la hauteur des attentes des fans. Elle sera diffusée à partir du 2 septembre prochain sur Amazon Prime Video. Les fans doivent patienter avec la bande-annonce épique de la série tandis que certains ont eu le privilège de la voir en avant-première. C’est notamment le cas de l’acteur Sean Astin, très connu pour avoir interprété le Hobbit dans la saga du Seigneur des Anneaux.

Samsagace Gamegie (Sean Astin) dans Le Seigneur des Anneaux – Crédit : New Line Cinema

À l’occasion de la Calgary Comic and Entertainment Expo 2022, Sean Astin a révélé qu’il avait déjà vu l’avant-première de la série Amazon et qu’elle lui avait donné des « frissons ». De quoi rendre les fans encore plus impatients de replonger dans l’univers de la Terre du milieu imaginée par J.R.R. Tolkien. D’ailleurs, le réalisateur de la trilogie, Peter Jackson, est désormais milliardaire.

Sean Astin a déjà vu l’avant-première de la série Amazon du Seigneur des Anneaux

Sean Astin a déclaré que : « pour ma part, je suis excité. J’ai vu l’avant-première et ça m’a donné des frissons ». « Je l’ai tout le temps dit, ils vont bien la faire [la série]. Il n’y a aucun moyen qu’Amazon paie près d’un milliard de dollars pour une franchise juste pour la faire foirer ». L’acteur de Sam le Hobbit semble donc très confiant quant à la réussite de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Amazon y a effectivement consacré un énorme budget. Avec les 465 millions de dollars accordés à la première saison uniquement, la série Amazon est trois fois plus chère que le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. La sortie de celui-ci est prévue pour le 21 août sur HBO Max.

Il y aura « beaucoup de Samsagace » dans le futur, selon Sean Astin

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroulera 7 000 ans avant les évènements des sagas du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Par conséquent, les fans de l’univers de Tolkien ne seront pas les seuls à apprécier cette série. En effet, les néophytes pourront la regarder comme une introduction à la Terre du milieu. D’après Sean Astin, « pendant toute une, au moins une ou deux générations, cette série sera toute neuve. Ils finiront par découvrir notre version du Seigneur des Anneaux après avoir vu ce qui sera nouveau pour eux ».

Enfin, Sean Astin ne s’attend pas à rester le seul Samsagace Gamegie en cas de remake de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a déclaré que : « Tolkien, en tant que maître conteur, a créé une œuvre qui sera à jamais réinterprétée. Pour toujours. Je ne suis qu’un Samsagace, il y aura beaucoup, beaucoup de Samsagace pour porter le flambeau des idées, du langage et du cœur de ce personnage ».

Source : IGN