Le Seigneur des Anneaux : Amazon explique pourquoi sa série coûte aussi cher

Depuis son annonce officielle, la série Amazon dérivée du Seigneur des Anneaux fait surtout parler d’elle pour son coût. Le service de VOD a en effet battu un record avec un budget historique de 465 millions de dollars pour sa première saison seulement.

Le Seigneur des Anneaux bientôt de retour sur le petit écran – Crédit : Amazon Studios

Beaucoup se demandent comment et pourquoi Amazon a atteint cette somme digne des plus gros blockbusters de cinéma. Pour référence, Avengers : Endgame et ses innombrables effets spéciaux n’ont coûté « que » 356 millions de dollars. Répondant à une interview pour The Hollywood Reporter, la directrice d’Amazon Studios Jennifer Salke a donné quelques explications sur ce budget.

L’explosion du streaming et la création d’un vaste univers

« Le marché est fou, comme vous l’avez vu avec le contrat pour Knives Out. (ndlr : Netflix vient tout juste de dépenser 469 millions de dollars pour les droits des deux films Knives Out) C’est une saison complète d’une énorme série qui construit tout un monde. Le chiffre est un titre sexy ou un titre fou sur lequel il est amusant de cliquer, mais cela construit vraiment l’infrastructure de ce qui soutiendra toute la série. », déclare Salke. On s’en doute, Amazon a déjà des plans pour de multiples saisons.

Une série Le Seigneur des Anneaux plus chère que les films

La série complète aurait déjà un budget d’un milliard de dollars, soit plus élevé que celui de la trilogie complète de Peter Jackson. Le studio sait donc qu’il doit d’abord dépenser beaucoup sur la première saison. C’est en effet là que les fans découvrirons l’univers du Seigneur des Anneaux qui leur est si précieux.

Notons que dans ce budget sont inclus les 250 millions de dollars que le groupe a dû dépenser pour acquérir les droits d’adaptation de l’œuvre de Tolkien Mais Amazon a dû toutefois se fixer des limites. « Nous devons prendre des décisions concernant où nous voulons étirer et où nous voulons tracer la ligne. », explique Jennifer Salke au sujet du budget. Avec de telles dépenses, le studio est également conscient que le succès de la série est essentiel. Mais ilne semble pas en douter. « Quant au nombre de personnes qui doivent regarder Le Seigneur des Anneaux ? Beaucoup. (Rires.) Un large public mondial doit être au rendez-vous, et nous sommes convaincus que cela se produira. », ajoute la directrice.

La production a en effet tout à bâtir pour cette première série Le Seigneur des Anneaux. L’intrigue se déroulera plus de 3000 ans avant la saga de Tolkien. Elle explorera donc des lieux et personnages encore jamais vus à l’écran. On y découvrira notamment les Montagnes Brumeuses et Lindon, la capitale des Elfes. Le tournage du show qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande est déjà terminé. La diffusion est prévue pour la fin 2021.

