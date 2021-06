Le Seigneur des anneaux : Warner confirme un nouveau prequel animé

Warner vient de confirmer la mise en production de The War of Rohirrim, un nouveau prequel animé du Seigneur des Anneaux.

Le Seigneur des Anneaux connaît un retour cinématographique en trombe. Outre la série Amazon Prime, Warner vient tout juste de confirmer la production d’un nouvel opus. Baptisé The War of Rohirrim, ce nouveau projet se situera près de 250 ans avant les événements de l’histoire originale. Pas de live action cette fois, mais un film animé, intégralement réalisé par Kenji Kamiyama, proche collaborateur de Miyazaki.

Le Seigneur des Anneaux dévoile son nouveau projet animé – Crédit : Warner Bros

Même si pour l’heure aucune date de sortie n’est avancée, voilà de quoi faire sérieusement saliver les fans du monde entier. L’arc narratif se concentrera sur Helm Hammerhand, le neuvième roi du Rohan, et étoffera l’histoire du gouffre de Helm.

Un projet inattendu

Warner voit les choses en grand pour ce retour sur grand écran. Outre un casting vocal qui promet de faire appel à de grandes stars, The War of Rohirrim sera le parfait complément de la trilogie de Jackson. « Ce sera une nouvelle représentation épique du monde de Tolkien. Cela n’a jamais été raconté auparavant. Nous sommes honorés de nous associer à une grande partie de l’incroyable talent qui se cache derrière les deux trilogies de films, ainsi qu’à de nouvelles sommités de la création pour raconter cette histoire. Et c’est ainsi que tout commence » témoigne ainsi le directeur de Warner Bros Animation.

Pour le studio, ce nouveau projet est prioritaire. En effet, Warner semble vouloir rapidement faire de l’ombre à son concurrent direct Amazon. Et pourquoi pas capitaliser rapidement sur le futur succès de la série. Les équipes créatives devraient donc rapidement se mettre au travail. Kamiyama travaillera en étroite collaboration avec Philippa Boyens, bras droit de Jackson sur la première trilogie. Episode peu connu de la Terre du Milieu, The War of Rohirrim est racontée par Tolkien dans les appendices des Deux Tours. Cette histoire se concentre notamment sur la guerre qui oppose les Rohirrim ou Dunlendings.

Tout cela promet un nouveau film animé pour le moins palpitant. Et nous devrions rapidement en savoir davantage sur le sujet. Une sortie fin 2022, début 2023 reste pour l’heure la plus plausible. Autant vous dire que nous avons déjà hâte d’être dans les salles obscures.

