Le Seigneur des Anneaux : Peter Jackson révèle sa surprenante scène favorite de la trilogie

Le réalisateur Peter Jackson a révélé dans une interview quelle était sa scène préférée de toute la trilogie. Et celle-ci est assez inattendue.

Les films de la trilogie du Seigneur des Anneaux ne manquent pas de scènes mémorables et impressionnantes. Rappelons que le troisième volet Le Retour du Roi a tout de même remporté 22 récompenses parmi lesquelles 11 Oscars. Mais c’est une séquence du deuxième film de la saga qui a le plus marqué Peter Jackson.

Gollum et Sméagol en plein combat – Crédit : New Line Cinema

Le réalisateur néo-zélandais a confié que sa scène préférée était celle dans laquelle on découvre la double personnalité de Gollum/Sméagol dans Les Deux Tours. Alors que Sam et Frodon sont endormis, Gollum exprime son souhait de se débarrasser des deux hobits, tandis que Sméagol tente de l’en dissuader. Bien qu’elles ne comportent aucune action, ces quelques minutes sont restées gravées dans la mémoire de Jackson, mais aussi de beaucoup de fans.

C’est la première fois dans la trilogie que l’on découvre vraiment la lutte psychologique que traverse Sméagol depuis sa « transformation » en Gollum. Cette scène est donc très importante pour comprendre la complexité du personnage. Elle permet d’introduire ses futurs changements de comportement, notamment dans les dernières minutes passées dans le Mordor avec Sam et Frodon. Ce monologue illustre également plus en détail l’impact profond et dévastateur qu’a l’anneau sur ses porteurs.

Une scène signée l’épouse de Peter Jackson

Peter Jackson raconte que cette scène a été entièrement écrite et filmée par son épouse Fran Walsh. Il explique qu’il n’avait pas préparé cette séquence, mais qu’il savait qu’elle était essentielle au film. Walsh a donc écrit la scène, puis son mari lui a simplement dit : « Tu l’as écrite, tu dois la tourner ». L’écriture et le tournage n’auront finalement pris qu’une journée. Ce passage a en outre bénéficié de l’incroyable talent d’Andy Serkis, qui a su parfaitement incarner la bipolarité inquiétante de son personnage.

Le Seigneur des Anneaux arrive en 4k

Peter Jackson fait actuellement la promotion d’un tout nouveau coffret 4k de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Celui-ci sortira en France le 16 décembre. Les fans de la saga de Tolkien pourront également découvrir en 2021 un tout nouveau roman de JRR Tolkien intitulé La Nature de la Terre du Milieu. L’héritage de l’auteur continue à vivre. Il pourrait d’ailleurs bientôt avoir droit à son propre lieu de commémoration. Les acteurs des films soutiennent en effet une campagne visant à racheter l’ancienne maison de Tolkien pour la transformer en centre littéraire dédié à l’œuvre de ce dernier.

