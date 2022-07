Le Seigneur des Anneaux : non, Frodon n’est pas le neveu de Bilbon

Frodon et Bilbon – Crédit : New Line Cinema

À quelques mois de la sortie de la série Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video, la saga bénéficie logiquement d’un regain d’intérêt. L’attente sera évidemment énorme après les adaptations très réussies de Peter Jackson sorties au début des années 2000. Les lecteurs les plus pointilleux des ouvrages de Tolkien ont toutefois toujours eu des réserves à leur sujet.

Adaptation cinématographique oblige, les scénaristes ont dû écarter des passages de l’oeuvre source à l’instar des scènes avec le cinquième Hobbit absent du pitch. Autre facteur de grogne chez les puristes, certains détails généalogiques ont été tout bonnement simplifiés.

Illustration dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau, film préféré de l’interprète de Frodon. Au début de l’intrigue, Gandalf assure au jeune Hobbit qu’il ne manquerait pour rien au monde l’anniversaire de son oncle Bilbon. Une réécriture visant probablement à ne pas noyer le grand public dans des détails généalogiques complexes.

Frodon et Bilbon : des cousins éloignés

Car dans le roman original de Tolkien, on apprend dès le début que les deux Hobbits sont cousins. Bilbon « n’avait pas d’amis proches, jusqu’à ce que certains de ses plus jeunes cousins ​​commencent à grandir. L’aîné d’entre eux, et le préféré de Bilbon, était le jeune Frodon Sacquet », peut-on ainsi lire. En observant l’arbre généalogique présent dans l’annexe, on constate que Frodon et Bilbon sont en réalité des cousins éloignés.

À lire > Le Seigneur des Anneaux : et si Gollum avait tué les parents de Frodon ?

La mère de Frodon, Primula Brandybuck, était la cousine germaine de Bilbon du côté de sa mère. Et le père de Frodon, nommé Drogo Baggins, était le deuxième cousin de Bilbon du côté de son père. Malgré ce lien de parenté éloigné, les deux personnages deviennent très fusionnels. Quelques années après la mort des parents de Frodon, Bilbon le recueille et le choisit comme héritier, n’ayant lui-même pas d’enfant. Plus qu’un oncle, il se mue ainsi en père adoptif pour Frodon à qui il transmettra tous ses biens. Mais aussi le lourd fardeau de l’Anneau unique…