Le Seigneur des Anneaux : pourquoi Arwen n’a pas pu rallier les Terres Immortelles ?

Après la chute de Sauron, les héros du Seigneur des Anneaux ont pris des chemins bien différents. Arwen a épousé Aragorn, fraîchement couronné monarque du royaume réunifié d’Arnor et de Gondor. Après la mort du roi, la fille d’Elrond n’a toutefois pas navigué vers les Terres Immortelles comme les siens. En voici la raison.

C’est justement du côté de son géniteur qu’il faut se tourner pour détricoter ce mystère. Elrond est un Semi-Elfe ce qui signifie qu’il est le descendant d’une union entre Elfe et Homme. Ce faisant, il a dû faire un choix crucial : vivre comme un Elfe immortel ou renoncer à cet héritage pour devenir un Homme.

Le choix d’une existence mortelle

S’il opte pour la première option, sa fille choisit une existence mortelle pour vivre son amour avec Aragorn. Par conséquent, elle renonce à sa place sur les bateaux naviguant vers les Terres Immortelles. Après la déroute de Sauron, les Hauts Elfes avaient estimé que leur temps en Terre du Milieu était révolu, d’où leurs départs en masse… sans Arwen.

Sur son lit de mort, Aragorn déclame ces paroles à sa chère et tendre (cf appendices du Retour du Roi) : « Le choix ultime s’offre à vous, soit de vous repentir, d’aller aux Havres, et d’emporter avec vous dans l’Ouest le souvenir de notre vie ensemble qui, là-bas, sera impérissable, mais ne sera jamais qu’un souvenir ; soit d’accepter le Destin des Hommes. »

Arwen souligne toutefois que « le choix est fait depuis longtemps » et qu’« il n’y a plus de navire qui me porterait ». On peut ainsi supposer que la plupart des bateaux avaient déjà quitté les Havres Gris pour rallier Aman et que les rares embarcations restantes étaient déjà pleines. Quoi qu’il en soit, même si Arwen avait trouvé un bateau pour s’y rendre, elle aurait probablement échoué aux portes des cieux.

N’étant plus une Elfe, elle n’avait plus la légitimité pour aller à Aman. Il est d’ailleurs impossible d’entrer dans les Terres Immortelles comme dans un moulin. Et pour cause, ces dernières apparaissent comme l’interprétation chrétienne du ciel et non pas comme une île réelle sur laquelle on pourrait accoster. La série Les Anneaux de Pouvoir montre d’ailleurs avec brio cette subtilité lorsqu’un groupe d’Elfes s’apprête à accéder à Valinor :