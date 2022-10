Le Seigneur des anneaux : pourquoi Sauron ne se méfie jamais de Frodon ?

Dans la trilogie de films Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, Sauron ne fait absolument rien contre Frodon (et Sam) lorsqu’ils arrivent dans les terres du Mordor. Pourtant, il savait non seulement qu’un Hobbit détenait l’Anneau Unique, mais aussi que deux Hobbits étaient en train de fouler ses terres. Pourquoi n’a-t-il rien fait ?

Frodon et Sam approchant du Mordor © New Line Cinema, WingNut Films

Avertissement : cet article contient des spoilers de la trilogie de films Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson

Lorsque Frodon arrive enfin sur les terres du Mordor, Sauron est bel et bien au courant de sa présence. Il est bien conscient qu’un Hobbit avait voyagé avec son Anneau Unique et qu’un Hobbit est de surcroît en train de fouler ses terres. Si nous avions déjà évoqué les raisons qui ont poussé Sauron à ne pas protéger le Mordor et le Mont du Destin, pourquoi n’a-t-il pas prêté attention à Frodon ?

Sauron pensait que Frodon était un espion, qu’Aragorn avait l’Anneau Unique et que personne ne pourrait le détruire

Lorsque Frodon est paralysé par Shelob et capturé par des Orcs, tout semble être perdu. Même si Sam détient l’Anneau, les Orcs interrogent Frodon afin d’en savoir plus. À cet instant, Sauron est probablement mis au courant de l’intrusion des deux Hobbits, la Bouche de Sauron (son fidèle messager) apprenant l’existence de Frodon et de l’armure en mithril qu’il porte.

En revanche, lorsque la Bouche de Sauron parle à Aragorn, il décrit Frodon comme un simple espion, un rat venu de la Comté. Autrement dit, pour Sauron comme pour son messager, Frodon n’était rien de plus qu’un éclaireur d’Aragorn. C’est une hypothèse, mais cela n’explique pas pourquoi Sauron ignore autant Frodon dans Le Seigneur des anneaux alors qu’il savait qu’un Hobbit détenait son Anneau de Pouvoir.

Contrairement à la croyance populaire, Sauron n’a pas véritablement moyen de détecter son Anneau Unique. Du point de vue de Sauron, son Anneau a été aperçu pour la dernière fois à Fondcombe ; il sait aussi que l’héritier d’Isildur est revenu pour le défier. Pour lui, c’est Aragorn qui portait l’Anneau, pas Frodon. Il pensait même qu’il était prêt à l’utiliser et à se perdre en le portant, tout comme Isiludr à son époque. C’est pourquoi l’attention de Sauron était entièrement fixée sur Aragorn et ses armées, tandis que Frodon et Sam ont pu se faufiler jusqu’au Mont du Destin sans se faire remarquer.

En plus de cela, Sauron pensait qu’il était impossible que quiconque ose détruire son Anneau. Le Seigneur des Ténèbres supposait, avec avidité et excès de confiance, que les Hommes de la Terre du Milieu essaieraient de l’utiliser comme une arme. Une fois de plus trompé par son égo, il aura toutefois volontairement laissé le porteur de l’Anneau traverser ses terres, laissant le seul endroit où il pouvait être détruit complètement sans défense.