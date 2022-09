Seigneur des anneaux : l’origine du mithril enfin expliquée dans Les Anneaux de pouvoir

L’épisode 4 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir nous en apprend plus sur les origines du mithril, ce métal précieux inventé par J.R.R. Tolkien pour ses romans.

Le mithril porté par Frodon © WingNut Films, New Line Cinema

L’épisode 4 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir révèle enfin ce que les nains de Khazad-dûm ont miné en secret : le mithril, un métal précieux inventé par J.R.R. Tolkien pour ses romans. Le mithril est à la fois incroyablement léger et solide. De plus, sa beauté ne s’estompe jamais. On vous explique ses origines.

À lire : Les Anneaux de Pouvoir : de premiers avis très élogieux pour la série Le Seigneur des Anneaux

Comment le mithril s’intègre-t-il dans la série ?

Si son nom vous semble familier, c’est parce que le mithril joue un rôle clé dans le Troisième Âge de la Terre du Milieu. Thorin offre à Bilbon une tenue en mithril dans Le Hobbit, que Bilbon offre ensuite à son tour à Frodon dans La Communauté de l’Anneau. Cette armure sauve la vie de Frodon à plusieurs reprises.

En visitant Khazad-dûm, Elrond (Robert Aramayo) découvre que le prince Durin (Owain Arthur) et les nains ont secrètement extrait une substance nouvellement découverte. En sindarin, le nom du métal signifie « éclat gris ». Durin dit à Elrond que la princesse Disa (Sophia Nomvete) a été la première à le trouver : en apprenant sa légèreté et sa durabilité, Durin estime que cela pourrait être le début d’une nouvelle ère pour les nains.

Malheureusement, le mithril s’avère dangereux pour la mine et son père préfère faire preuve de prudence plutôt que de se lancer à toute vitesse dans une entreprise minière. Si vous connaissez l’histoire de la Terre du Milieu, vous saurez que l’exploitation minière se poursuit de toute façon, jusqu’au Troisième Âge. Les nains plongent trop avidement et trop profondément dans leur recherche du mithril, réveillant un terrible Balrog et les forçant à abandonner définitivement Khazad-dûm. Ce Balrog est le même être que la Communauté de l’Anneau rencontre dans les Mines de la Moria.

À lire : Seigneur des anneaux : qui est l’Étranger dans la série Les Anneaux de pouvoir ?

Étant donné qu’une grande partie de la série prend des libertés avec le travail de Tolkien, il est prudent de dire que cette histoire liée à l’origine du mithril est une invention pour le show. Tolkien n’aura pas beaucoup écrit sur la découverte du mithril en lui-même : dans l’annexe B du Seigneur des anneaux, il mentionne que les elfes se sont déplacés vers Eregion lorsqu’ils ont appris sa découverte… Mais c’est à peu près tout.

Dans la série, Elrond a juré à Durin qu’il garderait le mithril secret. Sa loyauté envers les elfes sera-t-elle mise à l’épreuve ? Le mithril sera-t-il un autre point de tension entre les nains et les elfes ? D’après le nom de la série, nous savons que la création des anneaux jouera un rôle majeur. Peut-être que le mithril figurera plus largement dans le forgeage réel de ces anneaux, nous verrons.

Dans l’œuvre de Tolkien, un seul des anneaux (Nenya, l’anneau porté par Galadriel) est explicitement décrit comme étant en mithril. Cependant, étant donné le manque de détails sur certains des autres anneaux et la tendance de la série à diverger de l’œuvre original, nous verrons si d’autres sont fabriqués en mithril.