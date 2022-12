Le Seigneur des Anneaux : que deviennent les Nains après la chute de Sauron ?

Après la défaite de Sauron et la mise en déroute de ses dernières troupes, une paix durable s’installe sur la Terre du Milieu. Les Hommes prospèrent tandis que les Elfes continuent à partir vers les Terres Immortelles. Mais qu’en est-il des Nains ?

L’ère des Nains est passée © New Line Cinema

Si Le Hobbit raconte en long et en large les aventures des Nains, ces derniers sont pratiquement invisibles dans Le Seigneur des Anneaux, à l’exception évidemment de Gimli. Ils ont pourtant bien pris les armes. Les Nains ont affronté l’armée des Orientaux et ont résisté à un siège. De quoi permettre à Aragorn, Frodon et consorts d’achever leur mission en Mordor sans être embêtés par ce contingent redoutable. Alors que la paix est revenue sur la Terre du Milieu, qu’advient-il des Nains ?

L’Âge des Hommes est désormais arrivé. Aragorn règne sur le royaume d’Arnor et de Gondor tandis que les Elfes et les porteurs d’anneaux se dirigent vers les Terres Immortelles. Quant aux Nains, ils travaillent dur pour rendre à la Terre du Milieu son éclat d’antan. Les amitiés avec les Hommes sont ainsi reforgées. Les Nains d’Ererebor rallient notamment le Gondor pour aider à remettre sur pied de nombreuses villes rasées par la guerre.

Les Nains vont progressivement disparaître à leur tour

Gimli s’implique notamment dans la reconstruction de la cité de Minas Tirith et devient ensuite le Seigneur des Cavernes étincelantes, ancien refuge souterrain des Númenóréens situé sous le Gouffre de Helm. Moins d’un siècle après la disparition de Sauron, la Terre du Milieu est complètement restaurée. Les Nains ont renoué avec les Hommes, bâti un nouveau royaume et certains sont même retournés dans les mines de la Moria.

Mais à l’instar des Elfes, ils commencent lentement à disparaître. Aucun Nain ne navigue toutefois vers Aman à l’exception de Gimli qui s’y rend avec Legolas. Il devient ainsi le premier Nain à bénéficier de cet honneur. Ceux qui restent en Terre du Milieu seront visiblement les derniers de leur espèce. Dans les Contes et légendes inachevés de Tolkien, on apprend que Durin VII rend à Khazad-dum sa splendeur de jadis. Avant de déclarer : « Le monde a vieilli et les jours de la race de Durin ont pris fin. »