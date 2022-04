Le Seigneur des Anneaux : qui connaissait l’identité royale d’Aragorn ?

Aragorn – Crédit : New Line Cinema

On connaît Aragorn sous les traits de Viggo Mortensen bien que l’acteur était loin d’être le premier choix de la production. À l’issue de la saga, le personnage héroïque finit par s’asseoir sur le trône du Gondor alors que Sauron a été vaincu. Et pour cause, « Grands-Pas » n’est autre que le dernier héritier vivant d’Isildur. Fort de cette ascendance, il régnera ensuite sur les royaumes d’Arnor et de Gondor. Pendant de longues années, Aragorn a toutefois dû cacher son héritage royal.

Âgé d’à peine deux ans, il perd son père tué par une meute d’Orcs. Il est alors recueilli par Elrond à Fondcombe sous l’alias Estel. Un moyen de le protéger des sbires de Sauron. Pendant 20 ans, il croit dur comme fer à cette fausse identité. Mais Elrond finit par lui avouer la vérité et profite de l’occasion pour lui transmettre les fragments de l’épée Narsil et l’anneau de Barahir.

Aragorn a eu de multiples identités

Persuadé qu’il n’est pas encore prêt pour régner, il rejoint les Dúnedain du Nord aussi connus sous le nom de Rôdeurs. Ces derniers descendent directement des Númenóréens et s’attachent à éliminer les créatures malfaisantes qui fourmillent dans l’Eriador. Sous le commandement jadis de son père Arathorn II, ils connaissent évidement l’identité secrète d’Aragorn. Ce dernier chasse également les forces de l’Œil en Rohan et en Gondor sous l’identité de Thorongil.

Il arpente en long en large la Terre du Milieu et se rapproche de Gandalf. Lequel est tout à fait au courant qu’il est le roi légitime, le magicien ayant traversé les âges. Plus tard, Elrond accepte qu’il épouse sa fille Arwen mais impose un prérequis : il faut qu’Aragorn soit proclamé roi du Gondor et d’Arnor. Sa chère et tendre lui fabrique ensuite un étendard royal pendant de longues années.

Aragorn s’est dévoilé au grand jour pendant la guerre de l’Anneau

Lors du Conseil d’Elrond, on constate (logiquement) que les Elfes présents sont conscients de sa véritable ascendance. Contrairement aux Nains et à Boromir, lequel assure notamment : « Le Gondor n’a pas de roi. Le Gondor n’en a nul besoin ». Par la suite, Aragorn ne cache plus son héritage même s’il met du temps à accepter son destin.

Pendant la Guerre de l’Anneau, la Terre du Milieu découvre ainsi progressivement qu’il est le monarque légitime du Gondor. Cela remonte d’ailleurs aux oreilles de Sauron qui mobilisent in fine une énorme armée pour le vaincre. De quoi laisser une voie royale à Sam et Frodon, chargé de jeter l’Anneau dans les entrailles de la Montagne du Destin.