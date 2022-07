Le Seigneur des anneaux : Sauron apparaîtra-t-il dans la série Amazon ?

Sauron dans les films de Peter Jackson et Annatar dans la bande-annonce de la série Amazon © New Line Cinema / Amazon Studios

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est une série particulièrement attendue sur Prime Video. Si la série se déroulera avant les événements de Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, on ne peut pas s’empêcher de se demander si l’un des méchants les plus notoires de la saga de Tolkien, Sauron, fera son apparition dans la série. On vous dit pourquoi nous pensons que ce sera bel et bien le cas.

De nombreux indices démontrent que Sauron sera bien présent dans la série

Dans les livres, nous apprenons que Sauron a joué un rôle majeur dans la forge des Anneaux de pouvoir. Cela aurait donc du sens qu’il apparaisse dans une série presque entièrement dédiée à cet événement (et qui porte, de surcroît, le même nom). D’autant plus que si Morgoth apparaît lui aussi dans la série, comme de nombreuses rumeurs l’ont déjà indiqué par le passé, il serait parfaitement logique que la corruption et la chute de Sauron fassent partie du scénario.

Nous avons aussi repéré d’autres indices. L’un des plans du teaser dévoilé un juillet nous avait notamment mis la puce à l’oreille : on y voit des personnages engloutis par les flammes, avec quelque chose qui ressemble de près ou de loin au grand œil de Sauron en arrière-plan (à 1:12), le symbole légendaire du Seigneur des Ténèbres dans la saga.

De plus, Celebrimbor, qui était chargé de forger les Anneaux de pouvoir donnés aux seigneurs elfes, aux nains et aux hommes, a fait son travail sous l’œil de Sauron en personne. Vu le nom de la série, il serait fort étonnant que la forge des anneaux ne soit pas montrée à un moment où à un autre, et encore moins sans la présence de Sauron.

Enfin, la toute dernière bande-annonce, dévoilée lors de la SDCC 2022, montre deux plans d’un étrange personnage (à 0:54 et 2:25). Ne serait-il pas la forme humaine de Sauron, connue sous le nom d’Annatar, le Seigneur des Dons ? On vous laisse en juger, d’ici à la sortie de la série, attendue le 2 septembre 2022.