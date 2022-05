Le signal extraterrestre « Wow! » proviendrait d’une étoile lointaine similaire à notre soleil

Le Signal Wow! © Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)

Capté le 15 août 1977 par le radiotélescope The Big Ear dans l’Ohio, le signal « Wow! » est un signal radio puissant dont l’origine est encore inexpliquée. Capté pendant 72 secondes, il n’a jamais plus été détecté depuis. Faisant l’objet d’une attention significative de la part des médias depuis près de 50 ans, il semblerait qu’il provienne d’une étoile semblable au soleil située à 1 800 années-lumière, dans la constellation du Sagittaire.

Le célèbre signal « Wow! » proviendrait d’une étoile lointaine, similaire à notre soleil

Le signal « Wow! » n’aura été capté que très brièvement : durant une minute et 12 secondes, selon un rapport rédigé par son découvreur, l’astronome Jerry Ehman. En voyant l’impression de ce signal si anormal, Ehman avait griffonné « Wow! » sur la page.

Les chercheurs ont ensuite tenté à plusieurs reprises de retrouver le même genre de signal, en vain. Sachant que les deux antennes du télescope Big Ear pointaient dans la direction de la constellation du Sagittaire la nuit de son enregistrement, des astronomes ont décidé de rechercher une étoile qui pourrait correspondre à ce signal dans la même région.

Aujourd’hui, Alberto Cabellero, astronome amateur, dévoile son étude « Une approximation pour déterminer la source du signal Wow! » sur le site du Cambridge University Press. Après avoir analysé des milliers d’étoiles, il indique que le signal proviendrait potentiellement de l’étoile 2MASS 19281982-2640123. Il précise en outre qu’elle serait une cible idéale pour mener des recherches de techno-signatures, telles que de la lumière artificielle, ou des transits de satellites.

Située à environ 1 800 années-lumière, elle dispose d’une température, d’un diamètre et d’une luminosité presque en tous points identiques à notre soleil. Mais rien n’est encore sûr : « plus d’informations telles que la métallicité, l’âge et la présence ou non de compagnons stellaires sont nécessaires pour déterminer que 2MASS 19281982-2640123 est bien une étoile semblable à notre soleil » indique-t-il. La science s’approche, mais le mystère reste donc toujours entier.

L’étude est à retrouver ici.