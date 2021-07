Le Sony Xperia 1 III écrase l’ASUS ROG Phone 5 dans ce test de vitesse !

Le Sony Xperia 1 III et l’ASUS ROG Phone 5 sont tous les deux des smartphones très haut de gamme, qui partagent des caractéristiques techniques similaires. Cependant, le smartphone d’ASUS est davantage tourné vers le gaming, mais est-ce que cela signifie qu’il sera plus rapide que son concurrent ?

Le Sony Xperia 1 III et l’ASUS ROG Phone 5 utilisent tous deux une puce Snapdragon 888, 12 Go de RAM et de la mémoire de stockage UFS 3.1. Cependant, cela signifie-t-il que les deux smartphones ont des performances identiques ?

Sony Xperia 1 III vs ASUS ROG Phone 5 – Crédit : TechNick

Le Youtubeur TechNick fait s’affronter les smartphones entre eux depuis des années maintenant, et sa dernière vidéo nous a montré qui du nouveau Sony Xperia 1 III ou de l’ASUS ROG Phone 5 était le plus rapide. Même si leurs caractéristiques techniques sont similaires, ce n’est pas le cas de l’optimisation de leur surcouche.

Pour rappel, comme les benchmarks, les tests de vitesse ne représentent pas un usage normal du smartphone, mais donnent une meilleure idée de quel smartphone est le plus rapide pour lancer des applications, s’allumer ou se déverrouiller. Ils servent également à savoir comment le fabricant gère les applications en arrière-plan.

Qui est le plus rapide entre le Sony Xperia 1 III et l’ASUS ROG Phone 5 ?

Au début de son test, TechNick allume les deux téléphones, et Sony prend déjà une longueur d’avance. En effet, le Xperia 1 III s’allume en seulement 16,5 secondes, contre 20 secondes pour le smartphone d’ASUS. Le smartphone de Sony affiche également les applications plus rapidement après avoir tapé son code pin. Cependant, le Youtubeur ne constate aucune différence de rapidité au déverrouillage du smartphone avec l’empreinte digitale.

TechNick lance ensuite une série d’applications les unes après les autres, et compte le nombre d’applications qui ont été ouvertes plus rapidement sur un des smartphones. Parmi celles-ci, on retrouve notamment Chrome, Facebook, Spotify ou encore des jeux tels que Subway Surfer ou Temple Run. Au total, le Sony Xperia 1 III ouvre 18 applications plus rapidement, contre seulement 8 pour l’ASUS ROG Phone 5.

Pourtant, le Xperia 1 III n’obtient pas un score aussi élevé que l’ASUS ROG Phone 5 dans le benchmark Geekbench 5, ce qui prouve bien que les benchmarks ne sont pas très représentatifs des performances réelles des smartphones. Le Youtubeur a également constaté que le téléphone d’ASUS a dû rouvrir Among Us au deuxième round, alors que le smartphone de Sony avait bien conservé toutes les applications en arrière-plan. Au total, le Sony Xperia 1 III l’emporte haut la main avec 21 points contre 8 points pour le ROG Phone 5. Ce dernier a d’autres avantages, puisqu’il fait notamment partie des meilleurs smartphones en audio pour DXOMARK.

Source : TechNick