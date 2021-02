ASUS ROG Phone 5 : le smartphone détrône le Mi 10 Pro en audio sur DXOMARK

L’ASUS ROG Phone 5 doit être dévoilé le 10 mars prochain, et il occupe déjà la première place du classement audio de DXOMARK, en détrônant le Mi 10 Pro.

ASUS Rog Phone 5 audio sur DXOMARK – Crédit : DXOMARK

Le Xiaomi Mi 10 Pro dominait le classement audio de DXOMARK depuis plus d’un an maintenant avec ses 76 points. Il s’agit d’une performance incroyable de la part de Xiaomi, puisque les smartphones sont d’habitude régulièrement détrônés par des concurrents au cours de l’année.

Avec un ensemble de quatre microphones, une prise casque et deux haut-parleurs frontaux symétriques, le ROG Phone 5 a obtenu 79 points au total : 79 en enregistrement et 78 en lecture. Il s’agit d’un record dans les deux catégories.

ASUS ROG Phone 5 : la partie audio impressionne DXOMARK

D’après DXOMARK, le smartphone dispose d’une excellente dynamique, mais le site salue également les performances au niveau de la spatialisation et des artefacts. Concernant le volume sonore, il n’est pas en tête du classement, mais offre une distribution uniforme du son, malgré des basses un peu en retrait.

En ce qui concerne l’enregistrement, DXOMARK note une excellente fidélité tonale, des traits spatiaux réalistes, un rendu précis, un très bon niveau d’enregistrement maximal et très peu d’artefacts, même dans les environnements les plus bruyants.

Le smartphone sera donc très intéressant pour les joueurs, mais aussi pour les autres utilisateurs qui veulent simplement profiter d’un son excellent pour une utilisation multimédia. Le smartphone gaming pourrait bientôt être à nouveau détrôné par Xiaomi et son Mi 11, qui a été conçu en partenariat avec Harman Kardon. Cependant, à cause de la finesse du smartphone, il est possible que le volume sonore ne soit pas assez important pour revendiquer la première place du classement, il faudra donc probablement attendre le Mi 11 Pro ou le Mi 11 Ultra.

Que sait-on de l’ASUS ROG Phone 5 ?

Le smartphone sera propulsé par le nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm et 8 Go de RAM pour la version la plus abordable. Les joueurs devraient pouvoir profiter d’un écran FHD+ avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il sera alimenté par une batterie massive de 6000 mAh, compatible avec la recharge rapide 65W.

Le site DXOMARK confirme le design du smartphone que nous avions pu voir lorsqu’il avait été pris en main par un internaute. On retrouvera donc bien un écran RGB au dos du smartphone gaming, ainsi que 3 capteurs photo. Il devrait être disponible dès le 10 mars prochain.

Source : DXOMARK