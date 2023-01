Le top 5 des meilleures applis pour se mettre au sport

Pour vous aider à tenir votre bonne résolution et à redonner le sourire à votre balance, ou tout simplement parce que vous avez envie de vous maintenir en forme, il existe des applications mobiles gratuites pour vous aider à retrouver une bonne condition physique, à vous remettre au sport en douceur et à vous motiver pour anticiper votre summer body.

Gentler Streak Workout Tracker

Gentler Streak Workout Tracker

L’application mobile Gentler Streak Workout Tracker est une application de fitness innovante qui met l’accent sur le repos et le bien-être plutôt que sur des séances d’entraînement et des exercices excessifs, adoptant une approche plus douce et à plus long terme du coaching sportif. Gentler Streak Workout Tracker fonctionne en suivant vos niveaux d’activité quotidiens et vos objectifs d’entraînement.

Vous pouvez vous fixer des objectifs hebdomadaires ou mensuels, ce qui vous permet de diviser les grands objectifs en petits objectifs plus faciles à gérer. L’application offre également des conseils personnalisés de coachs professionnels spécialisés dans les techniques de repos et de récupération telles que le yoga, la méditation, les étirements, la massothérapie, etc. Le programme vous aide à développer progressivement votre endurance afin d’éviter de vous épuiser trop rapidement ou de mettre votre corps à rude épreuve. Et grâce à des fonctions de suivi complètes, vous pouvez surveiller vos progrès au fil du temps, même lorsque vous n’utilisez pas activement l’application.

Télécharger Gentler Streak Workout Tracker (iOS)

Nike Training Club

Nike Training Club

Si vous recherchez un moyen simple et pratique de rester en forme, l’application mobile Nike Training Club est exactement ce qu’il vous faut. Que vous souhaitiez vous entraîner à la maison ou à la salle de sport, avec des poids ou simplement votre poids de corps, cette application gratuite s’adapte à vos contraintes. Avec plus de 185 entraînements au choix, allant de simples exercices d’étirement à des séances de boxe de haute intensité, vous trouverez le programme idéal pour atteindre vos objectifs de remise en forme. Les exercices sont bien détaillés et les séances vidéo motivantes et explicites, de manière à éviter les blessures. De plus, un système de récompenses est là pour vous motiver et des conseils fitness et alimentation sont également accessibles pour vous aider.

Télécharger Nike Training Club (Android/iOS)

30 Jours Fitness Challenge

30 Jours Fitness Challenge

Avec l’application 30 Jours Fitness Challenge, vous pouvez vous remettre en forme et atteindre vos objectifs de fitness en 30 jours seulement. Elle propose des exercices quotidiens conçus pour vous aider à gagner du muscle, à tonifier votre corps et à perdre du poids où que vous soyez, ce qui rend la remise en forme plus facile et évite les frustrations. Chaque séance d’entraînement est clairement décrite avec des photos et des vidéos des différents mouvements afin que les utilisateurs évitent les blessures. De plus, l’application vous permet de suivre votre progression et les calories brûlées tout au long de chaque exercice pour vous assurer que vous progressez.

Télécharger 30 Jours Fitness Challenge (Android/iOS)

Seven : 7 minutes d’exercices

Seven : 7 minutes d’exercices

Seven : 7 Minutes Workout est une excellente option pour tous ceux qui souhaitent commencer à faire de l’exercice sans se ruiner et qui ont un emploi du temps très chargé. Cette application mobile gratuite permet aux utilisateurs de réaliser des séances d’entraînement complètes en seulement sept minutes, en s’appuyant sur des instructions faciles à utiliser et des séances d’entraînement préprogrammées. Mieux encore, les exercices ne nécessitent aucun équipement supplémentaire et sont adaptés à différents niveaux de forme physique. Vous pouvez télécharger l’application dès aujourd’hui sur les appareils Android et iOS (y compris iPhone, iPad et Apple Watch). Avec 200 exercices différents disponibles du bout des doigts, vous aurez la motivation et la productivité nécessaires pour atteindre vos objectifs de fitness.

Télécharger Seven : 7 minutes d’exercices (Android/iOS)

Freeletics

Freeletics

Freeletics est une application idéale pour rester en forme sans avoir à sortir de chez soi. Grâce à une véritable plateforme d’entraînement, vous avez accès à des centaines de vidéos et de descriptions d’exercices physiques qui ne nécessitent aucun équipement supplémentaire. Axée sur les entraînements de type HIIT (High Intensity Interval Training), l’application vous permet d’effectuer des exercices intenses de courte durée, avec peu de temps de repos. Ainsi, vous pouvez accomplir votre routine quotidienne tout en économisant de l’argent en n’ayant pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport ou de suivre ses horaires de cours.